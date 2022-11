「Dear My BOSS Thank you For MY 2 WEEKOFF!」。2週間の休暇を認めてくれた上司への感謝の気持ちを書いた紙を掲げる、笑顔の日本人サポーター。

【映像】上司からの粋な反応

この写真は、FIFA(=国際サッカー連盟)のTwitter公式アカウントが投稿したもので、「この言葉をすべての上司に贈ります」とコメントが添えられた。

SNSでは「こんなBossの元で働きたいね」「良い会社だな。羨ましい」といった反響を呼んでいる。

ワールドカップ観戦のために、2週間という長期間の休暇を会社に認めてもらい、歴史的なドイツ戦勝利の瞬間を目撃したこの幸せな男性はいったいどんな人物なのか。FIFAが世界に向けて発信したツイートが注目される中、反応した企業が現れた。

「Please enjoy your vacationan dtheWorldCup!From your boss(休暇とワールドカップを楽しんで!ボスより)」

この粋なコメントを寄せたのが、NTT東日本の公式アカウントだった。

現地観戦をした男性は、NTT東日本社員の坂本一平さん(28)。休みを取得するにあたり、部署内や仕事先との引継ぎなど、自分がいない間の仕事が滞らないように準備をしてから現地へ向かったという。

NTT東日本は、「引き続き現地で日本代表を応援してもらいたい」とコメントしている。(『ABEMAヒルズ』より)