世の中には結婚や出産によって人生が大きく変わる人もいるが、イギリスに住むある女性は18年間の結婚生活に終止符を打ち、夫と離婚したことで人生を大きく好転させた。女性は離婚から1年経った今、やつれ切った姿から別人のように美しくなった。『Hull Live』『The Mirror』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

英ランカシャー州ブラックプールに住む福祉ケースワーカーのエマ・シェパードさん(Emma Sheppard、42)が、離婚後に人生を大きく変えたとして注目を集めている。エマさんは18年間連れ添った夫と別れ、わずか1年ほどで別人のように美しくなったことから数々の英メディアが注目し、エマさんについて紹介しているのだ。

エマさんが結婚したのは2002年のことで、彼女が22歳の時だった。夫との間には子供が2人生まれ、彼女は仕事をしながら妻であり母親として家族のために尽くしてきたそうだ。ところが数年前、一生の伴侶と信じていた夫との関係がギクシャクするようになったという。

そして2020年に夫婦は完全に修復不可能な状態となり、翌2021年1月に夫が自宅を出て行き、同年10月には離婚に至った。エマさんは、当時の自分について「空虚で疲れ切ったような姿をしていた」と明かしている。

しかしある日、エマさんは人気歌手ケイティ・ペリーの『Roar』を聴いて、「いつまでも悲観に暮れるのではなく前に進もう」と決意したという。そしてワードローブにあった地味な洋服を華やかで明るい色のものに一新し、靴もヒールの高いものばかりを選んで履くようになった。この時、エマさんは初めて赤い口紅を塗るようになったそうだ。

またエマさんは一日20本吸っていたタバコを4本に減らし、そして本業とは別にカクテルバーで週に2回働くことにした。さらに体型にも気を配るようになり、ウエイトトレーニングと有酸素運動をするために週に5回はジムに通い、食事もジャンクフードを止めて自分で料理したものを口にするようにした。

その結果、エマさんは離婚から1年ほどで見違えるように美しく変わり、今では毎日充実した生活を送っているという。彼女はメディアのインタビューに応じ、このように語っている。

「私は自分の結婚に生涯をかけていました。夫、子供、そして仕事と全て人並みのことは手に入れた思っていたんです。ところが夫が出て行った後は、本当に心が折れそうになって。当時は自分には何の価値もないと感じて、パニック障害を起こしていたんです。」

「自分に自信が持てず、孤立していました。離婚後の私は請求書を支払うために働いて、ただこの世に存在し毎日をやり過ごすだけの生活を送っていました。しかしある日、目を覚まし『私は強い女性の家系に生まれ、自由で自分の人生を変えることができる!』と思い立ったんです。」

「私は『自分はもっとたくさんのことができるんだ』と感じ、誰かが自分を見守ってくれているように感じて力が湧いてきたんです。そして今の私は完全に変わりました。以前と比べて信じられないほど綺麗になったと言われますが、それは内面からくる幸せによるものだと思います。今はいつも笑顔でいられるんです。でもこれは、まだ始まりに過ぎないと思っています。」

現在のエマさんには新しいパートナーが見つかっていないようだが、最近になってマッチングアプリ「ティンダー(Tinder)」に登録したそうだ。ティンダーではイギリスの人気恋愛リアリティ番組『ラブアイランド』に出場したという男性からアプローチされているという。そんなエマさんは、離婚が人生を好転させ「今は宙を浮いて歩いている気分よ」と語っている。

画像は『Hull Live 2022年11月2日付「Mum’s incredible transformation after getting divorced - and joining Tinder」(Image: Emma Sheppard/SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)