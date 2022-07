¡Ú³¤³°¥É¥é¥ÞºÇ¿·¾ðÊó¡Û¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥³¥á¥Ç¥£¤Î¥·¡¼¥º¥ó2Í½¹ð¤¬¸ø³«¡ª

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、タイカ・ワイティティ監督の人気作シーズン2の予告編、『セックス・エデュケーション』シーズン4のキャスト降板情報、『LAW&ORDER』3作のクロスオーバーに関するニュースをお届け。

『ソー:ラブ&サンダー』『海賊になった貴族』のタイカ・ワイティティ監督が手掛け、ゴッサム賞ほか様々な賞を受賞した米FX『Reservation Dogs(原題)』のシーズン2は8月3日(水)より米Huluにて配信開始。この度、配信に先駆けシーズン2の予告が公開された。

本作の主人公はオクラホマのインディアン保留地に住むネイティブアメリカンのティーン4人組。親友の死後、カリフォルニアに向かおうと、旅行費用のために小さな犯罪を繰り返すクライムコメディだ。日本での配信は未定となっている。

メインキャストの4人組を演じるのは、デヴァリー・ジェイコブス(『刑事カーディナル 過去からの報せ』)、ポーリーナ・アレクシス(『ゴーストバスターズ/アフターライフ』)、レーン・ファクター(『The Fabelmans(原題)』)、ディ・ファラオ・ウーン・ア・タイ(『世にもおぞましい物語』)。

