¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎSPAM¤à¤¹¤Ó¤Ë¿·¶ñºà¡ÖÅâÍÈ¤²¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¡¡¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ï¥Ä¥Ê¥Þ¥èÌó20¡óÁý¤ÇºÆÅÐ¾ì
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡ÖSPAM¡ÊR¡Ë¤à¤¹¤Ó¡×¤«¤é¡ÖSPAM¤à¤¹¤ÓÅâÍÈ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤¬¿·È¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖSPAM¤à¤¹¤Ó¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡7·î12Æü¤è¤ê¡¢²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï³ÆÀÇ¹þ258±ß¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ÀÄ¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥Û¡¼¥á¥ë¥Õ¡¼¥º¼Ò¤Î¡ÖSPAM¡ÊR¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç90²¯´Ì°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡£±öÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿Ì£ÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎSPAM¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖSPAM¤à¤¹¤Ó¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤«¤éÌó1Ç¯¡¢Îß·×2000Ëü¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SPAM¤È¶Ì»Ò¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£º£²ó¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÌó20¡óÁýÎÌ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·È¯Çä¤Î¡ÖSPAM¤à¤¹¤ÓÅâÍÈ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÅâÍÈ¤²¤ÈSPAM¤¬¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤¿¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î°ìÉÊ¡£¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼Æþ¤ê¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤Æ¤ê¤ä¤¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È