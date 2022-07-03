74ºÐ¤ÎÊì¤Îµ²±ÁÓ¼º»ö·ï¡£ÁïÌÀ¤ÊÊì¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö°ì²áÀÁ´·òËº¡×¤Ë
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¤Ç¤âÂ¿¾¯¤ÏÊªËº¤ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¡£¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£40Âå¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥Í¤µ¤ó¤Î70Âå¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢µÞ¤Ë2ÆüÊ¬¤Îµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¡Ö°ì²áÀÁ´·òËº¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÊì¤ÎÍÍ»Ò¤È²ÈÂ²¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1¡ÛÆÍÁ³¤ÎÉã¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡ÖÊì¤Îµ²±ÁÓ¼º¡×¤òÃÎ¤ë
¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢´ØÀ¾¤Ë½»¤àÉã¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤ÎÄã¤¤¸ýÄ´¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤ä¡£ºòÆü¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ø¤ó¤·¡¢º£Ä«¤«¤éÆ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¯¤ó¤ä¡×
¡ã¼Ì¿¿¡ä´ÝÆóÆüÊ¬¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Êì
¡üÆ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¼ÁÌä¤¹¤ëÊì¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿Éã
¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ä«¤«¤é
¡¦º£Æü¤Ï¥´¥ß¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡¦º£Æü¤Ï²¿Æü¤«
¡¦º£Æü¤Ï²¿ÍËÆü¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Éã¤¬¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¼¨¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤ÎÅµ·¿¤ä¤ó¡×¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡Ö¤¨¡©¡¡Êì¤¬Àè¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï¤¹¤Ç¤Ë80Âå¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤ÏÉã¤è¤ê8ºÐ¼ã¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú2¡Û¤Ê¤ó¤ÎÍ½Ãû¤â¤Ê¤¯´Ý2ÆüÊ¬¤Îµ²±¤¬¾Ã¤¨¤¿Êì
ºòÆü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ê¤é40Âå¤Î»ä¤À¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éËº¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤Á°Æü¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÎÙ¤Î¤´ÉØ¿Í¤È½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÁ°Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤ä¡¢Á°¡¹Æü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Îµ²±¤â¤Ê¤¤
»Ï¤Þ¤ê¤Ï¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢Éã¤¬Êì¤Ë¡ÖÉûÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¡©¡¡¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤ó¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢°ì½ï¤Ë3²óÌÜ¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤¤¤«¡×
¤¤¤¯¤é¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤â¤Á¤í¤óÍ¼ÈÓ¡Ê¤Æ¤Ã¤µ¡¢¤Æ¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡Ë¤â»×¤¤½Ð¤»¤º¡£
µ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤µ¤é¤ËÁ°Æü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤ó¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿Éã¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¤½¤Î¸å»ä¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÁáÂ®¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¡£¡Öµ²±¤¬¤Ê¤¤¡¡´Ý2Æü¡×¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤Þ¤º½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ì²áÀÁ´·òËº¡ÊTGA¡Ë¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¤ÎÀèÀ¸¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤òÉã¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¾É¾õ¤Ï¡Ë¤³¤ÎÀèÀ¸¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬¡£
¡Ú3¡Û²ÈÂ²¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È·Ð²á
ÆÍÁ³¤ÎÊì¤Îµ²±¾ã³²¡£¤½¤Î»þ²ÈÂ²¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ê1¡ËÈ¯¾ÉÅöÆü¡§¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿
Éã¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¶á¤¯¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡ÊÆâ²Ê¡Ë¤ËÊì¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ÖÇ¾¤Î·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì²áÀÁ´·òËº¤ÎÏÃ¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ìÀòÍ½ËÉ¤Î·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ªÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ê2¡ËÈ¯¾ÉÍ¼Êý¡ÁÌë¡§Êì¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÄ¾ÀÜÏÃ¤·Ç¾¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿
»ä¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÇ¾¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊÌ¤Î»É·ã¤ò¤È¤¤¤¦Éã¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£µ²±¾ã³²¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¢¤¿¤À¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÂ©»Ò¡¦Ì¼¤â¶¨ÎÏ¡£¡Ö¡ÊÊì¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¡Ê3¡ËÍâÆü¡§¸©Æâ¤ÎÍÌ¾¤ÊÇ¾³°²Ê¤ò¼õ¿Ç
¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þ¤ÇÈ¯Ç®¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿Êì¡£ÉÂ±¡Æâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼õÉÕ¤ä¿Ç»¡¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Î¼ÖÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ì²áÀÁ´·òËº¡ÊTGA¡Ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ê4¡Ë¸åÆüMRI¤ò¼õ¤±¤ë
1½µ´Ö¸å¤ËMRI¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÅöÆü·ë²ÌÀâÌÀ¡£Ç¾¤Ë¤Ï·ì´É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¤ä¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Ñ½Ì¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¿ÇÃÇ¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ì²áÀÁ´·òËº¤Ç¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤ªÌô¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£°Â¿´¤·¤Æµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4¡Û¡Ö°ì²áÀÁ´·òËº¡ÊTGA¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
°ì²áÀÁ´·òËº¤È¤ÏÆ¬¤Î³°½ý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ì»þÅª¤Ë¿·¤¿¤Êµ²±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì²áÀÁ´·òËº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¤êÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Êì¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³°½ý¤Ï¤Ê¤¤
¡¦¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤äÉã¤Î¤³¤È¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Éã¤Ë²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¼ÁÌä¤¹¤ë¡ÊÍËÆü¤Ê¤É¡Ë
°ìÊý¤Ç¡ÖÃæÇ¯°Ê¹ß¤ÎÃËÀ¤¬È¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤³¤È¤ä¡¢È¯¾ÉÁ°¡¹Æü¤Îµ²±¤â¼º¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°ì²áÀÁ´·òËº¡ÊTGA¡Ë¤Î¼£ÎÅË¡
ÄÌ¾ï24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¾É¾õ¤«¤é²óÉü¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Êì¤Î¾ì¹ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤»¤º¡¢½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü²óÉü¸å¤âÈ¯¾ÉÃæ¤Îµ²±¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤
²óÉü¸å¤âÈ¯¾ÉÃæ¤Î¤³¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¤¤¤¦°ì²áÀÁ´·òËº¡£Êì¤Î¾ì¹ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ïµ²±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ä¤Æ¤ó¤«¤ó¤Ê¤É¤Û¤«¤Î½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤·°ì²áÀÁ´·òËº¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æµ²±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç°¤Î¤¿¤áMRI¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Ç¾¹¼ºÉ¤Ï½é´ü¤Ê¤é¸å°ä¾É¤â»Ä¤é¤º¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú5¡Û°ì²áÀÁ´·òËº¤Î¸¶°ø¤Ï¡©ºÆÈ¯¤Ï¤¢¤ë¡©
¤¸¤Ä¤ÏºÇ¶á¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡£»ä¤Ï¸¶°ø¤Ï¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¸å¤¹¤°¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²óÅú¤Ï¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉûÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÀÜ¼ï¼«ÂÎ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤È¤¯¤ËÉÔ°Â¤Ï¤â¤é¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿Ê¤ó¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¾³°²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤â¡¢
¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë
¡¦¸¶°ø¤ÏÊ£¹çÅª¤Ê¤â¤Î
¡¦ºÆÈ¯¤Ï¤Ê¤¤
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¿´¤ÈÊë¤é¤·¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿
¤À¤ì¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÊì¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼µ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Î½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈ¯¾É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Æü¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ëµ²±¤¬Ìá¤ê»Ï¤á¡¢Éã¤Ë»Ø¼¨¤ä»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÊì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
º£²óÉã¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆü»þ¤ÈÊì¤Î¾õÂÖ¤Î¥á¥â¤ò¤È¤ê¡¢°å»Õ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤È¤½¤Î²óÅú¤â²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¥Î¡¼¥È¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â»Ò¤É¤â¤¬È¯Ç®¤·¤¿»þ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¤³¤Î¡È¾õÂÖ¤ÎµÒ´ÑÅª¥á¥â¡É¤Ï¿ÇÃÇ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ü²ÈÂ²¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È
Âç»ö¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Âå¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ë¤«µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë¿´¤Î½àÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬¿È·Ú¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î½àÈ÷¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
¡¦»Ò¤É¤â¤¬Î±¼éÈÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È
¡¦¶ÐÌ³Àè¤Ç¾ï¤Ë°ú¤·Ñ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È
¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£