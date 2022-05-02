¥³¥¹¥È¥³¥Þ¥Ë¥¢¤Î¡È¤¢¤Ô¤µ¤ó¡ÉÅÁ¼ø¡ªÀäÉÊ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô£¡Ö¤µ¤¯¤é¤É¤ê¶Ú¤¤ê¤µ¤µ¤ß¡×¤Ç»þÃ»¡õ´ÊÃ±¥Ø¥ë¥·¡¼ÎÁÍý
¥³¥¹¥È¥³Îò10Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦ÎÁÍý²È¤Î¤¢¤Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤ãÂ»¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£
Âè3ÃÆ¤Ï¡¢»È¤¤¤¿¤¤Ê¬¤À¤±¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ê¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¶Ú¤¤ê¤µ¤µ¤ß¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢¤¢¤Ô¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÚÀÚ¤êÉÔÍ×¤À¤«¤é»þÃ»¡ª ¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ÆÊØÍø
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥³¥¹¥Ñ¤â¤è¤·¡ª¡×¤È¿Íµ¤¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¤É¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤â¤âÆù¤ä¶»Æù¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¤É¤ê¶Ú¤¤ê¤µ¤µ¤ß¡×¡£
¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢¶Ú¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤µ¤µ¤ß¤Ç¤¹¡£¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¶Ú¤ò¼è¤ëºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤«¤é¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤Ô¤µ¤ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
2.5kgÆþ¤ê¤Ç1998±ß¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã´³ÃÍÃÊ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢100g80¡Á100±ß¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤â100g120±ß¤°¤é¤¤¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤è¤·¡ª ¤·¤«¤â¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¶Ú¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¶ÚÀÚ¤ê½èÍý¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤·¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
4¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö1ÂÞ¤ò³«Éõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¾¯¤·Âç¤¤µ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢8¡Á9ËÜ¤Î¤µ¤µ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÇö¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ô¤µ¤ó¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡Ö¶Ú¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃ±½ã¤Ë»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤à¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç³Ú¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶ÚÀÚ¤ê¤µ¤µ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤µ¤µ¤ßÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤«¤é´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ú¥ì¥·¥Ô1¡Û»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤âgood¡ª¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ß¤ÎÅâÍÈ¤²¡×
¤µ¤µ¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ÇÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£¡ÖÊÒ·ªÊ´¤Ç¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿·Ü¤µ¤µ¤ß¤ÎÅâÍÈ¤²¤Ç¤¹¡ª¤ª¤«¤º¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤Ô¤µ¤ó¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡ãºàÎÁ¡ä¡ÊÂç¿Í2¿ÍÁ°¡¿Ä´Íý»þ´Ö25Ê¬¡¡ÄÒ¤±¹þ¤à»þ´Ö¤ò½ü¤±¤Ð10Ê¬¡Ë
¡¦·Ü¤µ¤µ¤ßÆù¡¡6ËÜ
¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¤·¤ç¤¦ÌýÂç¤µ¤¸1¡¢Çò¤À¤·Âç¤µ¤¸2¡¢ÎÁÍý¼òÂç¤µ¤¸2¡¥¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯£´¡Á5cm¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡Å¬ÎÌ
¡¦ÍÈ¤²Ìý¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡ãºî¤êÊý¡ä
1.¤µ¤µ¤ßÆù¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë
2.¥Ý¥êÂÞ¤Ë¤µ¤µ¤ß¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯¤â¤ß¡¢10Ê¬¤Û¤É¼¼²¹¤ËÃÖ¤¯¡£
3.¥Ð¥Ã¥È¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò½Ð¤·¡¢¤µ¤µ¤ßÁ´ÂÎ¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
4.180ÅÙ¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç£²¡Á3Ê¬ÍÈ¤²¤ë¡£
5.¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÌý¤ò¤¤ë¡£
6.´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤µ¤ß¤Ï²ÐÄÌ¤ê¤¬¤è¤¯¡¢ÍÈ¤²¤¹¤®¤ë¤È¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤µ¤ß¤Î·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¤È¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¼ê½ç¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ß¤Î·Á¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤â¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æºî¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Á¥¥ó¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Á¥¥ó¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¡¢¤ª¤¦¤Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ô¤µ¤ó¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¤µ¤µ¤ß¤òÀÚ¤ë»þ¤Ï¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ï±ö¤³¤·¤ç¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤¢¤È¤ÏÅâÍÈ¤²¤òºî¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¼ê½ç¤ÇÍÈ¤²¤ë¤À¤±¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤ò¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª
¢£¡Ú¥ì¥·¥Ô2¡ÛÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡ª ¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ß¤Î¤è¤À¤ì·Ü¡×
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¤¹¤°¤Ëºî¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤È¤·¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ß¤Î¤è¤À¤ì·Ü¡×¡£
¤µ¤µ¤ß¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤Æ¼ê¤Ç¤Û¤°¤¹¤À¤±¡£¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ß¤È¤¤å¤¦¤ê¤òÏÂ¤¨¤¿¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡ª ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ô¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê¡¡
¡ãºàÎÁ¡ä¡ÊÂç¿Í2¿ÍÁ°¡¿Ä´Íý»þ´Ö10Ê¬¡Ë
¡¦·Ü¤µ¤µ¤ß¡¡4ËÜ
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡¡1ËÜ
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¡1/2¸Ä
¡¦Ä´Íý¼ò¡¡Âç¤µ¤¸£±
¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¤·¤ç¤¦ÌýÂç¤µ¤¸2¡¢¿ÝÂç¤µ¤¸1/2¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸2¡¢¸ÕËãÌýÂç¤µ¤¸1¡¢·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¾®¤µ¤¸1¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯£³¡Á4cm¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë
¡¦ÎØÀÚ¤êÅâ¿É»Ò¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡ãºî¤êÊý¡ä
1.ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë·Ü¤µ¤µ¤ß¡¢ÎÁÍý¼ò¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢600£×¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬¡£²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2.ÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¡¢¿È¤ò¤Û¤°¤¹¡£
3.¤¤å¤¦¤ê¤Î¤Ø¤¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
4.Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
5.¤µ¤µ¤ß¤È¥¿¥ì¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
6.´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÎØÀÚ¤êÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡ö¤´»ÈÍÑ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Îµ¡¼ï¤äÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Î¼ïÎà¡¢¿©ºà¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê²ÃÇ®¶ñ¹ç¤Ë¸íº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é´°Á´¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£
¢£¡Ú¥ì¥·¥Ô3¡Û¥³¥ó¥Ó¥ËÉ÷¤Î±ÉÍÜËþÅÀ¥Ø¥ë¥·¡¼¥µ¥é¥À¡ª¡Ö¤Ò¤¸¤¤Î¥µ¥é¥À¡×
¡Ö¤Ò¤¸¤¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ»þÂå¤ÏËèÆü¤ªÃë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Ò¤¸¤¤Î¤¢¤Ô¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤Ò¤¸¤¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤Ô¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤¸¤¤È¤µ¤µ¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤¬¤³¤Á¤é¡£ ¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡ãºàÎÁ¡ä¡ÊÂç¿Í4¿ÍÁ°¡¿Ä´Íý»þ´Ö10Ê¬¡Ë
¡¦´¥Áç¤Ò¤¸¤¡¡10g
¡¦ÎäÅà»ÞÆ¦¡¡80g
¡¦·Ü¤µ¤µ¤ß¡¡2ËÜ
¡¦ÎÁÍý¼ò¡¡Âç¤µ¤¸£±
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡1/2ËÜ
¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¤´¤ÞÌý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¡³ÆÂç¤µ¤¸£±¡Ë
¡ãºî¤êÊý¡ä
1.´¥Áç¤Ò¤¸¤¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Ë¿»¤·¤ÆÌá¤¹¡£ÎäÅà»ÞÆ¦¤Ï²òÅà¤¹¤ë¡£
2.ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë·Ü¤µ¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÎÁÍý¼ò¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¾å¤Ë¡¢ºÙÀÚ¤ê¤·¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤·¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
3.ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¿åµ¤¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¤È¤ê¡¢·Ü¤µ¤µ¤ß¤ò¼ê¤ÇÎö¤¯¡£
4.·Ü¤µ¤µ¤ß¤Î¾å¤Ë¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ò¤¸¤¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢»ÞÆ¦¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡ö¤´»ÈÍÑ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Îµ¡¼ï¤äÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Î¼ïÎà¡¢¿©ºà¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê²ÃÇ®¶ñ¹ç¤Ë¸íº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é´°Á´¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê±ÉÍÜËþÅÀ¥µ¥é¥À¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤Ò¤¸¤¥µ¥é¥À¡£¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇºÌ¤ê¤â¤è¤¯¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â±ÉÍÜ¤âËþÅÀ¡£´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤Ô¤µ¤ó¡£²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ú¥ì¥·¥Ô4¡Û¤´¤Ï¤ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡ª Ä¶´ÊÃ±¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ßÆù¤Î¥Þ¥è¥Ý¥óßÖ¤á¡×
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¤¬1ÉÊ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡Ä¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë»Ä¤êÊª¤ÎÌîºÚ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶Ú¤¤ê¤µ¤µ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤µ¤µ¤Ã¤Èºî¤ì¤Æ´ÊÃ±¤Ê¡Ö·Ü¤µ¤µ¤ß¤Î¥Þ¥è¥Ý¥óßÖ¤á¡×¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¹â¡ª ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤Ô¤µ¤ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡ãºàÎÁ¡ä¡ÊÂç¿Í2¿ÍÁ°¡¿Ä´Íý»þ´Ö15Ê¬¡Ë
¡¦·Ü¤µ¤µ¤ßÆù4ËÜ
¡¦±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡¡3¡Á4cm
¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸1.5¡¢¥Ý¥ó¿ÝÂç¤µ¤¸1¡Ë
¡ãºî¤êÊý¡ä
1.·Ü¤µ¤µ¤ß¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2.·Ü¤µ¤µ¤ßÁ´ÂÎ¤Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
3.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÇ®¤·¡¢¤µ¤µ¤ß¤ò¾Æ¤¯¡£²Ð²Ã¸º¤ÏÃæ²Ð¡£¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£
4.³¸¤ò¤·¤Æ2¡Á3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï²Ð²Ã¸º¤Ï¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
5.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
6.5¤Î¥¿¥ì¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢²Ð¤«¤é¤ª¤í¤¹¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÌîºÚ¤òÅº¤¨¤Æ¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¡Ö±ö²Ã¸º¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤Ô¤µ¤ó¡£Åº¤¨¤ëÌîºÚ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª¤«¤º¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤µ¤ß¤Ë¥Á¡¼¥º¤ÈÂçÍÕ¤ò´¬¤¤¤ÆÍÈ¤²¤¿¤µ¤µ¤ß¥Á¡¼¥º¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¤µ¤µ¤ß¤ò½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ³«¤¡¢¤½¤³¤Ë¥Á¡¼¥º¤ÈÂçÍÕ¤ò´¬¤¤¤Æ±ö¤³¤·¤ç¤¦¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢°á¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¡£¡ÖÃæ¤«¤é¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¡Á¤ê¡£¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªÃæÇ»¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤Ô¤µ¤ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¢¤Ô¤µ¤ó¡Ê@apii_cook¡Ë¤è¤ê
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿¤µ¤µ¤ß¤ò¼ê¤Ç¤Û¤°¤·¤Æ¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¿åºÚ¤äÆ¦ÉÄ¤ÈÏÂ¤¨¤¿¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¤µ¤µ¤ß¤Ï¤â¤È¤â¤È±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©ºà¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤¢¤È1ÉÊ¤ª¤«¤º¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë¤âÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦apii_cook
https://www.instagram.com/apii_cook/
¡¦apii_costco
https://www.instagram.com/apii_costco/