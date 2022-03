予約してでも行きたい！ いま渋谷で一番映える鍋は、可愛いだけじゃないんです

「食べログ グルメ著名人」で渋谷区初のCEO(Chief Eat Officer)を務める小宮山雄飛さん(ホフディラン)による、大人のための渋谷新&定番グルメスポット紹介連載。[新]編23回目は、北海道発、いま渋谷でブレイク中の可愛すぎるひとり鍋専門店「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 渋谷宮益坂店」をご案内します。

大規模な再開発にともない、しばらくこの地を離れていた大人たちから再びの注目を集める街・渋谷。だけど、いざ来てみたら食事処に迷ってしまうというケースもしばしば。そんな、“シブヤお久しぶり組”の迷える大人たちのため「食べログ グルメ著名人」で渋谷区初のCEO(Chief Eat Officer)を務める小宮山雄飛さんに渋谷の新&定番グルメスポットを両方教えてもらっちゃおう!というこの連載。

[新]編23回目となる今回は、北海道発、いま渋谷でブレイク中の可愛すぎるひとり鍋専門店「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 渋谷宮益坂店」をご案内します。

【大人の渋谷メシ・新編】第23回「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 渋谷宮益坂店」

今回伺ったのは、昨年12月にオープンして、瞬く間に話題となり、あまりの人気に今ではすっかり予約困難店となっている、おひとり鍋専門店「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 渋谷宮益坂店」。

くまちゃん? 温泉? 店名だけ聞くと飲食店かどうかも分かりませんが、とにかく話題のお店。さっそく行ってみましょう。

まずはくまちゃんが「ようこそ!!」。お店の入り口から早くもPOPな内装にテンションが上がります!

階段を上がると、温泉ののれん。ここだけ見ると本当に温泉施設に来たかのようです。

店内のいたるところに、くまのデザインが。コロナ対策のアクリルボードまで、くまの形! SNS撮影用に、くまのかぶりものまで用意されています。

そして気になるメニューはこちら。

これってメニュー!? まるで温泉施設の案内図のようです(笑)。

まずは温泉の名前のようになっている、だしを選ぶところから。今回は一番人気だという「黄金の湯(鰹だし)」をチョイス。

続いてメインの食材をチョイス。すべて北海道産の〈牛肉・豚肉・鶏肉・鶏つくね〉を楽しめる「特選めんこいセット」2,980円(税込)を注文。

注文が済んだら、白くまのボードの先にあるタレコーナーへ。セルフで自由に選べるつけダレは〈醤油ポン酢・北海道スープカレーソース・ハチミツレモン・白ごまソース・アジアンソース・マヨネーズソース〉の6種類。

さらに大根おろしなど薬味も多数揃っています。タレをテーブルに持ち帰ったら、いよいよです。

くまちゃんとのご対面!

「特選めんこいセット」

キターー!! 想像はしていたけど、そのはるか上を行く可愛さのくまちゃん登場ー!

頭にてぬぐい(大根)をのせて、くまちゃんが温泉に浸かっています! ちょこんとした目と鼻(竹炭を使用)がまた可愛い。ちなみにくまちゃんは、コラーゲンと食物繊維でできているそうです。

すっかりくまちゃんに目が行ってしまいますが、具材の主役は本来こちらです(笑)。すべて北海道産というこだわりの牛肉・豚肉・鶏肉・鶏つくね、そしてスープの味となる湯の素です。

さっそく鍋に火をつけてみると。

ぎゃー、くまちゃんがごろんと! なんかもう目が離せません。どの状態が正解なのか分からず、儚い命を見守るだけです。

とりあえず、横で牛肉をしゃぶしゃぶしてみる。くまちゃんが浸かっている温泉の横でお肉をしゃぶしゃぶ。この時点で「一体ぼくは今何をしているんだろう!?」というまったく味わったことのない感覚なのです。これぞ食のエンターテインメント。

そして軽くしゃぶしゃぶした北海道産の牛肉が柔らかくて実においしい! 若者向けなのか、余計に霜降りしていないのもあっさりしていて良い。決して可愛いだけの鍋ではありません。

さらに野菜も鍋に入れていきましょう。

こうなるよねー(笑)。鍋に野菜を入れるという、ごくごく普通の行為が、くまちゃん温泉だといちいち面白くなる。

普通の鍋ならね、なんでもいいからどばー!っと入れちゃいますよね。でも、くまちゃんのことを考えると「白菜は横がいいだろう」「大根は色味を考えて隣に」「プチトマトを頭の上に置いてあげよう」などと、気がつけばデコレーション感覚で楽しんでいるのです。

楽しんで食材を入れながら、できあがったものをおいしく食べているうちに、ついにくまちゃんともお別れの時が。じわりじわりとスープと一体化していき、いずれコラーゲンたっぷりのスープと化して、われわれの肉体へと入ってきてくれる。なんとも刹那的じゃないですか。

誰もが映画「ターミネーター2」の感動のラストシーンを思い浮かべていると思いますが、くまちゃんにもぜひ同作品内の別シーンで登場した名台詞「I’ll be back!」と言ってほしいです(泣)。帰ってきてくれ、くまちゃん!

というわけで、帰ってきました。

こちらは季節限定、3月末まで提供している「さくらの湯」。 スイーツのように可愛らしいですが、魚介だしでいただきます。

このモフモフ感! 白っぽいピンク色になることで、さらにぬいぐるみ感が増しています。これでほんとにスープになるのか?

今回は先にお野菜でデコレーションしていきましょう。もはや鍋じゃないですよね、森のくまさん。このまま持ち帰りたいくらいです。

しかし温めると、やっぱり徐々に温泉(スープ)と化していく、儚い運命なのです。ラムがまた柔らかくておいしい。ありがとうくまちゃん!

締めは〈ラーメン・水餃子・トッポギ〉から選べるのですが、今回はラーメンをこれまた北海道っぽい「スープカレー」のタレでいただきました。

お肉や一品料理の追加もできますが、おひとり様にはちょうど良い量。90分の飲み放題もあるので、徐々にスープと化していくくまちゃんをじっくり眺めながらお酒を飲むなんてのも、めっちゃ楽しそうです。

渋谷にできた新たなる「めっちゃ映え」レストラン。頑張って予約して、くまちゃんに会いに行ってみてください。

●店舗情報

店名:北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 渋谷宮益坂店

住所:東京都渋谷区渋谷1-8-10 2F

【予約に関するお願い】食べログ記載の電話番号からの予約は受け付けておりません。

必ず下記専用サイトからの予約をお願いいたします。

https://yoyaku.toreta.in/kumachan-shibuya/#/

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

※本記事は取材日(202年2月28日)時点の情報をもとに作成しています。

取材・文:小宮山雄飛

撮影:GENIUS AT WORK

