【ネタバレ】『グッド・ドクター 名医の条件』降板したあのキャストが復帰！

本国アメリカではシーズン5が放送中のフレディ・ハイモア主演の医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』で、降板したあるキャラクターが戻ってくることが明らかになった。米TV Lineが報じている。(本記事は、シーズン4のネタバレがありますのでご注意ください)

今回、カムバックが伝えられたのはシーズン4の最終話(第20話「ベンガ バモス!」)で本作を去っていたクレア・ブラウン役のアントニア・トーマス。

オードリー・リム役のクリスティーナ・チャンは、フレディとアントニアとともに写る自撮り写真をInstagramに掲載したことで、この復帰が明らかになった。その投稿にはハッシュタグ「#WeekendVibes」(週末の雰囲気)と「Saturday with these lovelies」(素敵な人たちとの土曜日)と書かれている。

アントニアは今春以降に放送されるシーズン5の2つのエピソードで復帰するそうだが、ストーリーの詳細は現時点では不明。

以前、番組を去ることについて、「クレアはこれまで並々ならないアップダウンを乗り越えてきました。自己の成長やトラウマなどに対処してきました。そして、ようやく自分が平穏を感じられるところまでやってきました」と語り、「私にとって降板するという決断は、簡単ではありませんでした。なので、いつだって戻ってきたいと思っています」と再登場にも前向きだったコメントを残していた。

「もし、1年のうちでもっと時間があって、『グッド・ドクター』をやるだけでなく、他のことをする時間もあるのなら、両方やりたいです」とスケジュールと他のプロジェクトに挑戦したいことが重なっていることを示唆。同様に、製作総指揮のデイヴィッド・ショアも「彼女を呼び戻す場所を見つけたい」と語っており「クレアはこの世界の一部であり、これからもずっとこの世界の一部であり続けるから、(クレアが)物語を続けてくれ、他の人の人生に時折出てきてくれるのは素敵なことだろう」と話していた。

その言葉通り、シーズン5にて復帰するクレア。



