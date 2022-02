ソニーが謎のティーザー ページを公開しました。文言は「Signature Series / Walk to the next level of sound」と、日本時間2022年2月9日10時の時刻のみ。

Signature Series といえば、20万円超のヘッドホン MDR-Z1Rや30万円超のウォークマン NW-WM1Zなど、ソニーの技術を結集して最高の音質を求めたフラッグシップモデルに与えられるシリーズ名。ティーザー画像の背後には、シグネチャー・シリーズの製品 DMP-Z1やMDR-Z1R、IER-Z1Rなどが並んでいます。

新製品の発表、あるいは新情報の公開日時らしきものを示すだけで具体的な製品名はありませんが、掲載されたのはソニー ウォークマンの製品ページ内。文言も「Walk to...」とウォークの文字が入っています。そして何より、背景のシグネチャー・シリーズにウォークマンだけが写っていません。

現行のウォークマン フラッグシップモデル NW-WM1Z / NW-WM1A が登場したのは2016年。当時の社長兼CEOであったKazこと平井さんが海外の発表会でも『カンドゥ!』(感動)を連呼していたころに発表された製品です。「もし」そのままウォークマンのSignature Series新製品であるとすれば実に5年ぶり。

実際に何が発表されるのか、何が起きるのかはまだ分かりませんが、ネクストレベルな何かには期待できそうです。

Signature Series | ポータブルオーディオプレーヤー WALKMAN ウォークマン | ソニー