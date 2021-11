最初の頃は、すべてが新鮮でとにかく幸せだった― HBOドラマ『ある結婚の風景』が日本上陸

オスカー・アイザック×ジェシカ・チャステイン主演で名匠ベルイマンの名作をリメイク。米HBOオリジナルドラマ『ある結婚の風景(原題:Scenes From A Marriage)』が、U-NEXTにて見放題で独占配信。

全5話となる『ある結婚の風景』は、スウェーデンの名匠イングマール・ベルイマン監督による同名ドラマをリメイクしたHBOオリジナルドラマ。



IT企業の経営幹部であるミラと、哲学を教える大学教授のジョナサンは結婚して10年の夫婦。二人の間には4歳の娘エヴァがいる。家事は主に自宅で働くジョナサンが担当し、ミラが家計を支えるふたりの関係は良好にみえた。しかし、その関係性が次第に壊れていってしまう―。

愛し合っていた1組の夫婦がたどる離婚までの道のりを濃密に描き、TVドラマで唯一、本年度ヴェネチア国際映画祭に特別招待されるという異例の快挙を成し遂げ、早くも来年のエミー賞確実と呼び声が高い話題作。

『アフェア 情事の行方』や『イン・トリートメント』などで知られるハガイ・レヴィが脚本、監督、製作総指揮を務め、オリジナル版で描かれた伝統的な男女の役割を覆し、現代アメリカの夫婦の姿を通して、愛、憎しみ、欲望、一夫一婦制、結婚、離婚を綴る。

結婚生活に不満を抱えた野心的なIT企業の経営幹部の妻ミラ役に、『女神の見えざる手』のジェシカ・チャステイン、献身的に家事をこなし、二人の関係を維持しようと努力する大学教授の夫ジョナサン役を『DUNE/デューン 砂の惑星』のオスカー・アイザックが演じる。二人は主演を務めるだけでなく、レヴィと共に製作総指揮も担う。

実はニューヨークの名門ジュリアード学院の演劇科時代から20年来の友人であるオスカーとジェシカ。ドラマの中でのケミストリーも抜群。濃厚なラブシーンから、激しい罵り合いまで、信頼し合う二人だからこその説得力で、観る者を物語に引き込んでいく。

その他、『ブラックミラー』のニコール・ベハーリー、『ファースト・マン』のコリー・ストールらが出演。

『ある結婚の風景』は、12月17日(金)よりU-NEXTにて見放題で独占配信。

(海外ドラマNAVI)

