¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤Î¥É¥¢¤¬ÆÍÇ¡³«¤¯¡¢ÂçÎÌ¤Î»æÊ¾»¶Íð¡¡ÊÆ¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç£±£¹Æü¸áÁ°¡¢¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤Î¥É¥¢¤¬ÆÍÇ¡³«¤¤¤Æ¸½¶â¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂÞ¤¬Íî²¼¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î»æÊ¾¤¬»¶Íð¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ê£Ã£È£Ð¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ë²Ì¡¢»æÊ¾¤ò½¦¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â³½Ð¡£½£´Ö¹âÂ®Æ»Ï©£µ¹æÀþ¤ÎËÌ¹Ô¤¼ÖÀþ¤ÎÎ®¤ì¤¬´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£Ã£È£Ð¤ÎÊóÆ»´±¤Ï£Ã£Î£ÎÄó·È¶É£Ë£Æ£Í£Â¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡ÖÆ»Ï©¤Î»ê¤ë½ê¤Ë¸½¶â¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿Í¡¹¤ÏÄä¼Ö¤·¤Æ¼ÖÆ»¤ò´°Á´¤Ë¤Õ¤µ¤®¡¢¸½¶â¤ò½¦¤¤»Ï¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»´±¤ÏÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¸½¶â¤ò½¦¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Ä¾¤Á¤Ë£Ã£È£Ð¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£