10年前に婚約を果たしたもののその先に進めなかったカップルが、ついに結婚式の日を迎えた。余命わずかと告げられた女性のためソーシャルメディアで協力を呼びかけたところ支援が続出し、48時間で式の準備が整ったという。『BBC』『The Mirror』などが伝えている。

英ストーク・オン・トレントのブラートンに住むアン・ラドックさん(Ann Ruddock、56)と婚約者のキース・ピアースさん(Keith Pearce、55)は10月21日、家族や友人に見守られながら自宅で結婚式を挙げた。

2人が婚約したのは10年ほど前だったが、忙しい日々に追われてなかなか実行に移すことができずにいた。

しかし先月、アンさんが脳腫瘍と肺がんの診断を受け、余命4か月から半年と宣告された。それを受けて結婚することを決意したキースさんは、何か良い方法がないかと「ダグラス・マクミラン・ホスピス(Douglas Macmillan Hospice)」に相談したという。

だが10月中旬、アンさんの病状が悪化していることが判明し、医師からは余命1〜2週間であることが告げられた。

キースさんは、アンさんとの出会いや病気が発覚した時のことをこのように振り返っている。

「初めて出会ったのは、お互いが他の人と結婚していた1980年代のことです。でもアンが引っ越してしまったので20年以上会っていませんでしたが、彼女が離婚したことを知って12年ほど前から付き合いはじめました。私たちにはそれぞれ4人の子供がいて、24人の孫がいます。婚約したのは10年前ですが、なかなか実行に移せないまま日々が過ぎていきました。」

「先月、アンは頭痛に悩まされて医師のもとを訪れてスキャンを受けました。その時にがんと診断されて、最初は信じられなくてぼう然としました。それでダグラス・マクミラン・ホスピスで結婚式を挙げようという話になったのですが、先週にアンが病院に行くと予後が変わったと言われてしまったのです。それはもう大きな衝撃を受けました。」

アンさんの余命がわずかということを知ったホスピスのスタッフは、2人の希望を叶えられるようあらゆる手を尽くして協力してくれたという。

そして10月21日、アンさんとキースさんの自宅で結婚式が執り行われた。

2人について、ソーシャルワーカーとしてホスピスで働くジャッキー・マレーさん(Jackie Murray)はこう話している。

「アンさんの予後が思わしくないこと、また2人が結婚を望んでいることを知った時、私はできる限りのことをしたいと決意しました。キースさんとアンさんはとても温かい人で、私を家に招いて特別な日を一緒に過ごしてくれたことをとても光栄に思っています。私たちに支援を申し出てくださった皆様には心から感謝しています。地域社会の寛大さと優しさには本当に驚かされました。」

2人を支援したのは、エマ・ワイズリーさん(Emma Wiseley)が経営する終末期患者のために結婚式を挙げることを専門とする「リーク・ウェディングス(Leek Weddings)」で、10月19日の夜にホスピスから連絡を受けたエマさんはSNSなどで地元のコミュニティに呼びかけ、10月21日までにすべての準備を完了させたそうだ。

たった48時間で結婚式の準備をしたというエマさんは「急遽カメラマンを探すこと以外はそんなに大変ではありませんでした」と明かした。

エマさんがソーシャルメディアで協力を呼びかけたところ心優しい人々や地元の業者からの支援が次々と届き、ドレスや花、ヘアメイク、ケータリング、飲み物、ケーキなど結婚式に必要なものはすべて用意することができたという。

この結果にエマさんは「私たちには一緒に仕事をしてくれる素晴らしい仲間がいます。誰かの最後の願いを手助けし、その機会を提供できることにとてもやりがいを感じています」と語った。

また協力者の1人で、レストラン「GG’s Kitchen」を経営しているジェイソン・グラントさん(Jason Grant、49)は「結婚式の話を聞いた時、何かお手伝いをしたいと思いビュッフェを用意しました。アンさんとキースさんの特別な日が最高のものになることを祈っています」と2人を祝福した。

多くの人の協力のもと結婚式を挙げることができたキースさんは、このように感謝の言葉を述べている。

「こんなに短い時間で皆さんが私たちの結婚式の準備をしてくれたなんて信じられません。ホスピスのスタッフをはじめ、支援してくれた皆さんの親切に心から感謝しています。私たちは結婚することができて本当に幸せです。」

