イギリスの南西部コンウォールにあるホテルは、かなり特殊な造りになっています。

そこはかつて、古い刑務所でした。

My hotel used to be a prison. : Reddit, credit:The Bodmin Jail Hotel





こちらはボドミンジェイルホテル。

壁や天井の石壁から漂う、いかにも牢獄チックな雰囲気。

特に小さな窓!

刑務所でなければ、こんな小窓は考えられませんね。通常のホテルでは体験できない刑務所の名残を味わいたい人には最適です。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●「前に刑務所だった」

おまえはバカだ!

↑前は刑務所だった。今でも刑務所だ。でも前も刑務所だったんだ。

●「チェックアウトはいつでも出来るが、去ることは出来ない!」(ホテル・カリフォルニアの歌詞)

↑Welcome to the Hotel California ♪

●これは「ホステル」(ホラー映画)の続編にふさわしい。

おや……あれは何?……ドアは外からのみ施錠?

↑(投稿者)なぜそんなひどい仕打ちをするんだ! オレはなんとか今寝ようとしているんだ。それでは寝る助けにならない!

●食事はどう?

↑(投稿者)ホテルのバーで食べたが今のところ良い。今誰かが「消灯」と叫ぶのを待ってるところ。

●なぁ、そこは本当にホテルなのか。

●取り憑かれたいのか? 人はそうやって取り憑かれていくんだぞ。

●ひいひいひい(?)おじいちゃんがそこで服役していた。来夏に母と訪ねるつもり。彼のいた独房はバーになっているらしい。

●アメリカでは刑務所2つほどがホテルになっている。

拷問された場所を贅沢な場所に変えることはこの上なくクレイジー。……そしてボストンにあるホテルは皮肉にも「ザ・リバティ」(自由)という名である。

↑かなりきれいになっているね。部屋は全て新しいが、バーのついたメインのところ、レストラン、受付はすばらしいホールとなっている。(Liberty Hotel)

↑そうだよ。間違いなくリバティホテルと呼ばれているよ。高級ホテルで、「アリバイ」と呼ばれるバーラウンジもある。

●反論があると思うが、個人的には全ての刑務所はこうなるべきだと思う。

罰より更正のためにすべき。厳しい現実世界から離れた静かな反省の場所にすべき。人生をどうしたいかじっくり考え、どうしたら向上出来るかを考える。今の刑務所はひどい、冷淡な犯罪者を生むところとなっている。改心する者もいるが、ほとんどはそうではない。入った頃よりひどくなっている。●「ボス、小さい窓があるだけなんですが、ここにブラインドをつけます? それともカーテン?」「……ノォォ」



動画はこちら。

