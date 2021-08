『CSI：科学捜査班』の続編『CSI: Vegas』、新予告映像が公開！グリッソム＆サラに続いてジム・ブラスも登場

2000年から15シーズンにわたり米CBSで放送された大ヒット犯罪捜査ドラマ『CSI: 科学捜査班』。その続編となるリブート版『CSI: Vegas(原題)』の新映像が到着した。米TV Lineが報じている。

オリジナル版はギャンブルの街ラスベガスを舞台に、最先端の科学捜査技術を駆使して難事件に挑むCSI(科学捜査班)チームの活躍が描かれた。その続編となる『CSI: Vegas』は、「CSIが消滅するかもしれない脅威に直面し、優秀な法医学者たちの新チームが最新技術を駆使して、人々のために戦う旧友を呼び戻してシン・シティ、ラスベガスで正義を守る」と紹介されている。

My cards are on the table. Ready to play? August 29, 2021