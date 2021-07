『ブラックリスト』メーガン・ブーン、リズを演じることがどのような意味を持つことになるのか予測できなかった

米NBCの大ヒットドラマ『ブラックリスト』でエリザベス・"リズ"・キーンを演じるメーガン・ブーンのコメントが到着した。波乱の展開が巻き起こっているシーズン8の見どころやキャスティングされた当時のことなど語っている。

――『ブラックリスト』がこれだけ長く続くシリーズになると予測していましたか? また、オファーを受けた時、エリザベス・"リズ"・キーンの運命を予測できましたか?

予測していなかったわ。パイロット版の脚本が素晴らしいということは分かっていたけど、契約時にはジェームズ・スペイダーがレッドを演じることも知らなかったし、作品の流れを変えた多くの重要な要素もまだ謎のままだった。(編集部メモ:ジェームズ・スペイダーや他の俳優よりも一番最初にキャスティングされたのがメーガン)

当時の私はリズを演じることがどのような意味を持つことになるのか予測できなかったけど、この役を得ることを本当に望んでいたことは覚えている。そして、他にも私と同じような気持ちだった人もいたと思う。その年に読んだパイロット版の脚本の中では最高の出来だったから、勢いがついて、熱狂的なファンが増えるかもしれないと思ったわ。

――レッドの正体が判明したはずが、シーズン7でその正体が否定されたため、視聴者は再びレディントンの正体に関して色々な憶測で盛り上がっています。エリザベスは現在、レッドの正体を予測できていると思いますか?

彼女はまだ真実を知らない。でも、ロシアのスパイであるN13に関する説を解明しようとしていて、それが今シーズンの波乱を生むことになるの。



――シーズン8では、リズはこれまで以上に様々な困難が待ち受けていると思います。これまでのシーズンで大変な状況が何度もあり、彼女は過去に何度もFBIから去ることを検討しました。このように彼女は様々な場面で何かを決断する時、エリザベスの責任感や使命はどのようにして生まれていると思いますか?

この1年で学んだことは、人間は多くの苦しみに耐え忍ぶことができるということ。私たちは乗り越えないといけないことを乗り越えられる力があると思う。リズが特に逆境に強いというわけではなく、選択肢がなかったり、良い選択肢が見つからないから、他の人よりも多くのことに耐えなければいけないだけ。それは彼女の強さを軽視しているわけではなく、彼女だけが特別だというわけではないと言いたいだけ。私たちのほとんどがそのような強さを持っているの。



――リズの性格や価値観など、自分と似ている部分や共感できるところがあれば教えてください。

この質問をされた時、私はいつも「彼女は私と同じ目をしているわ」と言っているの。それはこの質問を避けるためのずるい言い方だとわかっているんだけどね。でも、この8年間、一日の大半を費やして演じてきたキャラクターと自分を比較するのは、とても難しいの。

――8年間という長い間リズを演じていますが、彼女を演じていて最初の頃と今では演じ方で変わったところはありますか? また変えていない部分はありますか?

とても多くのことが変わったわ。この役を得たときは、まだ仕事を始めて数年しか経っていなくて、映画やTVの仕事に全然慣れていなかった。でも、8年間撮影現場で過ごすうちに、現場で心地よくいることができるかどうかで、自分の演技や本作に対するアプローチに大きな違いが出てきた。変わっていないことを特定するのは難しいわね。



――2017年に日本で衣装や小道具を展示した展覧会を開催したとき、ファンの方に大変好評でした。衣装や使用する小道具などで自分のアイデアをプロデューサーと話すことはありますか? その場合、こだわっていることはありますか?

シリーズが進むにつれ、リズの衣装について少しずつ意見を言うようになったわ。シリーズの後半では、彼女はローブーツ、ジーンズ、Tシャツなどの黒の衣装を着ることが多くなったけど、これは私と衣装担当のクリスティン・ビーンの判断なの。彼女との仕事はとても楽しいわ。私たちは決断が早く、常に同じことを考えている。私たちは詳細を伝えなくてもお互いの言いたいことが分かるの。



――シーズン8の見どころは?

シーズン8では、これまでのどのシーズンよりも変化が起こるの。本当に驚愕の展開で、ネタばれにならない程度に言えることはあまりないの。

