フジテレビ系音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』が7月14日(後6:30〜10:48)に放送されることが決定した。司会は相葉雅紀と永島優美(フジテレビアナウンサー)が続投する。あわせて、V6ら出演アーティスト第1弾27組が発表された。

【写真】ミニスカ姿でNiziUなりきる永島優美アナ

ジャニーズ勢は、V6、NEWS、Kis-My-Ft2、King & Prince、Snow Manの5組が出演決定。デビュー記念日の11月1日をもって解散することを発表しているV6は、『2021FNS歌謡祭 夏』限定で、ファンへの「愛と感謝」を込めたスペシャルメドレーを披露することが決定した。

毎回、規格外のパフォーマンスを披露する木梨憲武は、今回はココリコの遠藤章造、狩野英孝、ネプチューンの堀内健と、まさかの新ユニット「木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン」を結成!? どのようなパフォーマンスを見せるか注目される。

初出場組は、昨今、サブスク(定額制音楽配信サービス)をにぎわすアーティストが続々。映画『花束みたいな恋をした』(1月公開)のインスパイアソング「勿忘」がヒット中のAwesome City Club、「魔法の絨毯」をBGMにした動画が次々とTikTokに投稿され、トータルの再生数が数億回に達する川崎鷹也、デビュー2年目で昨年の『NHK紅白歌合戦』に初出場したmilet、「ドライフラワー」がヒット中の優里、若者を中心に人気急上昇中の4人組バンド・緑黄色社会が名を連ねた。

さらに、最新ミニアルバム『Taste of Love』がヒット中の9人組ガールズグループ・TWICEが、満を持して『FNS歌謡祭』初出演。韓国から最新パフォーマンスを届ける。

先日、PR動画の収録に臨んだ司会の相葉は「今年も『FNS歌謡祭 夏』の時期がやってまいりました! 発表できることがまだ少ないのですが、あんなことやこんなこと、いろいろと考えています。とにかくステキな企画とコラボレーションが満載の『2021FNS歌謡祭 夏』を、ぜひ、お楽しみに!」とのメッセージを寄せた。

今後も順次、出演アーティストや企画内容が発表される。■『2021FNS歌謡祭 夏』出演者

▽司会

相葉雅紀

永島優美(フジテレビアナウンサー)

▽出演アーティスト

AI

EXILE

Awesome City Club

Official髭男dism

川崎鷹也

Kis-My-Ft2

木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン

King & Prince

倖田來未

郷ひろみ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

Snow Man

DA PUMP

DISH//

TWICE

永英明

NEWS

乃木坂46

V6

三浦大知

milet

森高千里

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

※50音順