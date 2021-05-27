Fire HD 10 Plus Anker Wireless Charging Stand

アンカー・ジャパンは、Amazonのタブレット端末「Fire HD 10 Plus」をワイヤレスで充電できるスタンドを5月26日に発売しました。価格は5980円。Amazon.co.jp が取り扱います。

特徴は Fire HD 10 Plus をスタンドに載せるだけでワイヤレス充電が可能な点。縦置きと横置きの両方に対応します。最大15W出力での給電が可能で、厚みが5mm以下のカバーを Fire HD 10 Plus に装着した状態でも充電できます。

Fire HD 10 Plus 用 Anker ワイヤレス充電スタンド （Amazon.co.jp）

▲アンカーの日本市場向け製品として初めて Made for Amazon 認定を取得した「Fire HD 10 Plus 用 Anker ワイヤレス充電スタンド」

▲ Fire HD 10 Plus の背面とスタンドに内蔵された充電コイルの位置が合うようになっている

入力：12V = 2.0A

出力：最大15W

パッケージ内容：ワイヤレス充電スタンド、ACアダプタ、クイックスタートガイド

Fire HD 10 Plus 用 Anker ワイヤレス充電スタンド （Amazon.co.jp）

Fire HD 10 Plus は、Fire OS やワイヤレス充電機能などを搭載した10.1型のタブレット。Facebook Messenger や Prime Video のような2画面表示が可能なアプリを同時に起動できます。メモリは4GBで、ストレージは32GBと64GBの2種類です。

Source：アンカー・ジャパン