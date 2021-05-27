Fire HD 10 Plus をワイヤレス充電できるスタンド、アンカーが5980円で発売
アンカー・ジャパンは、Amazonのタブレット端末「Fire HD 10 Plus」をワイヤレスで充電できるスタンドを5月26日に発売しました。価格は5980円。Amazon.co.jp が取り扱います。
特徴は Fire HD 10 Plus をスタンドに載せるだけでワイヤレス充電が可能な点。縦置きと横置きの両方に対応します。最大15W出力での給電が可能で、厚みが5mm以下のカバーを Fire HD 10 Plus に装着した状態でも充電できます。
Fire HD 10 Plus 用 Anker ワイヤレス充電スタンド （Amazon.co.jp）
入力：12V = 2.0A
出力：最大15W
パッケージ内容：ワイヤレス充電スタンド、ACアダプタ、クイックスタートガイド
Fire HD 10 Plus 用 Anker ワイヤレス充電スタンド （Amazon.co.jp）
Fire HD 10 Plus は、Fire OS やワイヤレス充電機能などを搭載した10.1型のタブレット。Facebook Messenger や Prime Video のような2画面表示が可能なアプリを同時に起動できます。メモリは4GBで、ストレージは32GBと64GBの2種類です。
Source：アンカー・ジャパン