FOX『レジデント』『9-1-1』シーズン5へそれぞれ更新！気になる出演者は？

米FOXで放送されている人気ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』(以下『レジデント』)を含む数作品の更新が発表された。米TV Lineが報じている。

医療ドラマ『9-1-1:LA救命最前線』(以下『9-1-1』)がそれぞれシーズン5に、そしてそのスピンオフ『9-1-1: Lone Star(原題)』(以下『9-1-1:LS』)がシーズン3へ更新される。

『レジデント』は、米ジョージア州アトランタにある有名総合病院"チャステイン・パーク記念病院"を舞台に、利益を優先して隠蔽や不正を繰り返す上層部と、現場で命と向き合い正義を貫いていく若き医師の姿を描く医療ドラマ。

主演のコンラッド・ホーキンス役のマット・ズークリー(『ギルモア・ガールズ』)やニコレット・"ニック"・ネヴィン役のエミリー・ヴァンキャンプ(『リベンジ』)は続投するが、バレット・ケイン役のモリス・チェスナット(『ローズウッド 〜マイアミ私立検視ラボ』)が降板、または登場回数を減らす予定だという。モリスは同じFOXの新作ファミリードラマ『Our Kind of People(原題)』に出演することが決まっている。

そして『9-1-1』はシーズン4フィナーレが来週24日に放送されるが、平均総視聴者数650万人、デモ視聴率1.1を記録しており、FOXで最も視聴され、最も高い視聴率を誇るシリーズを誇っている。また、テキサスを舞台にしたスピンオフ『9-1-1:LS』は視聴者数550万人で本家に次ぐ第2位につけている。

スピンオフ版の主人公は、『ザ・ホワイトハウス』のサム・シーボーン役や『ブラザーズ&シスターズ』のロバート・マキャリスター役で知られるロブ・ロウが演じるオーウェン。彼は9.11を経験した元ニューヨーク市消防士で、同じく消防士である息子のTKと一緒にテキサス州オースティンへ引っ越し、よそ者と思われつつも新天地で人命救助に励む姿が描かれる。また本作はシーズン2から、のジェシカ・ピアソン役で知られるジーナ・トーレスも救急救命士の隊長トミー・ベガ役で出演している。(海外ドラマNAVI)

★今すぐ『レジデント 型破りな天才研修医』を見る★

Photo:

『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン3 (c) 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『9-1-1:LA救命最前線』シーズン2 (C) 2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved.