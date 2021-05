『ドクター・フー』キャストが再共演を果たす記念作品が見送りに

『ドクター・フー』のスピンオフとなる英SFドラマ『秘密情報部 トーチウッド』の放送開始15周年を記念して製作されたオーディオドラマが残念な理由で見送られたことが明らかとなった。米Comicbook.comが報じている。

『トーチウッド』の放送開始15周年を記念して製作された「Torchwood: Absent Friends」では、『ドクター・フー』で10代目ドクターを演じたデヴィッド・テナントと、『ドクター・フー』にゲスト出演し、『トーチウッド』にキャプテン・ジャック・ハークネス役で主演したジョン・バロウマンが声優を務め、リユニオンを果たした。

