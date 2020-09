View this post on Instagram

. お仕事終わりに宇垣ちゃんとご飯に行ってきました🍴 . 無性にお肉が食べたくなって、焼肉へ🥓🥩🍗🍖 . たくさん食べても翌日には体重が減ってくれるから嬉しい🥺 お肉様様🙏 . . お腹も心も満たされました🤍🐰 . そうそう!! 宇垣ちゃんのスタイルブックが発売されるんですって🥳 詳しくは「宇垣美里のコスメ愛」で検索💫 . . #宇垣美里 ちゃん #すみがき #焼肉