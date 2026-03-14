モデルでタレントのゆうちゃみが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。超ミニボトムから覗かせる美脚にファンから称賛の声が上がった。【映像】脚が長すぎるゆうちゃみ（全身姿も）イベントの幕開けを告げる「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場したゆうちゃみはレザージャケットにブラックの超ミニボトムを合