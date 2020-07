舞台はニューヨークへ！『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン6が独占日本初放送

米Showtimeで2013年にスタートし、ハリウッドのセレブたちのトラブルを、あらゆる手段で手際良く淡々と解決していく凄腕のフィクサーを描いた『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』。そのシーズン6がスーパー!ドラマTVにて9月27日(日)24:00より独占日本初放送となる。

このシーズンでは、これまでハリウッドのセレブの仕事を請け負うためロサンゼルスで活動していたレイが、ニューヨークに拠点を移す。これについて、製作総指揮のデヴィッド・ホランダーは「ファッション、メディア、金融や劇場、文化などクリエイティブな面でニューヨークは刺激的だ。レイにとっては新たな挑戦になる。つまり作品にとっても、ドラマチックな展開を見せる新たな機会になる」と語っている。

なお、ニューヨークの街なかを中心に物語が展開していくものの、ミッキーをはじめとしたレイ以外のドノヴァン家の人々の物語も引き続き綴られていく。前シーズン登場したオスカー女優スーザン・サランドン(『デッドマン・ウォーキング』)演じるサム・ウィンズロウも今シーズンもたびたび顔を見せる。

前シーズンのラストで川に身を投げたレイだったが、なんとか一命を取りとめる。その後、ロサンゼルスに帰ろうと言うリーナを拒み、ニューヨークに留まることを決意。こちらで知り合った人々の依頼を受けることになる。一方、バンチーはマリアの親権を奪われたことで酒に逃げるように。『ミスター・ラッキー』の撮影がもうすぐ始まると知ったミッキーはなんとか早く刑務所を出ようと画策するが...。

なお、シーズン6の独占日本初放送開始を記念し、シーズン4&5が一挙放送されるのでそちらもお見逃しなく!

■放送情報

・シーズン6

...9月27日(日)24:00スタート

[二]毎週日曜 24:00〜 ほか

[字]毎週日曜 26:00〜 ほか"

・シーズン4

...9月9日(水)26:00スタート

[二]毎週月曜〜金曜 26:00〜(連日2本立て)

・シーズン5

...9月17日(木)26:00スタート

[二]毎週月曜〜金曜 26:00〜(連日2本立て)

Photo:

『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン6

©2018 "Ray Donovan" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

SHOWTIME ©2018 "Ray Donovan" Showtime Networks Inc. All rights reserved.