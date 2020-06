イギリスに住む男性が、Twitterに投稿した飼いネコの動画が拡散している。カメラが捉えたのは毎朝欠かさず行っているオスネコとの“儀式”で、その温かいやり取りが世界中に笑顔を届けている。英ウェスト・ヨークシャー州ハリファクス在住のマイケル・コリンズさん(Michael Collins、33)は毎朝、飼いネコの“ソックス(Sox、8)”とある儀式をしてから出勤している。マイケルさんは今月8日、Twitterにそのやり取りを投稿し「世界でいろんなことが起きているけど、あなたを笑顔にしてしまう、前足を振るネコ“ソックス”の動画だよ」と言葉を添えた。動画では、窓際に座り外を眺めるソックスが映し出される。身体は左側を向いており、何かをじっと見ているようだが、すぐに左足を一心不乱に振り始めた。窓の外に現れたのはマイケルさんで、ソックスを見て立ち止まると“バイバイ”と手を振り返している。その後マイケルさんが歩き出すと、ソックスは今度は右足を挙げ、まるで窓を上下にこすってでもいるかのように動かしている。『Metro』によると、マイケルさんはこれから出勤するところだそうで、このやり取りは3年間も続いているという。マイケルさんは「ソックスは毎朝、ああやって窓際に座って、私を送り出してくれるんだ。我が家は道路を見下ろす場所にあるから、家の前を人が通ることは少ないんだけど、ソックスは両親やゲストにも同じようにするんだよ」と明かし、ソックスが前足を振るようになったきっかけについて次のように語った。「ある朝のこと、窓際に座っていたソックスに“バイバイ”と手を振ってみたんだ。するとそれを見たソックスは、窓をトントンと叩くようにして私を見送ってくれてね。次の朝も同じように私が手を振ると、ソックスの足の動きは明らかに手を振っているようなモーションに進化していたんだ。これが3年も続いているんだよ。」ちなみにこの動画には、「何度も見たよ」「なんて可愛いの」「『僕も一緒に外に連れてって〜』って言ってるのかも」「この男性を真似ているのよ。キュートだわ」「今はこんな動画が必要よ!」「足の振り方がいいね!」といったコメントがあがっており、マイケルさんの「人を笑顔にしたい」という思いは十分伝わったようである。画像は『DeadlinenewsTV 2020年6月9日公開 YouTube「Adorable video shows cat waving to owner through window as he arrives home from work」』のサムネイル、『Metro 2020年6月10日付「Cat sits in window and waves goodbye to his owner every day when he leaves the house」(Picture: Jam Press)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)