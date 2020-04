世帯ごとの隔離

ニュージーランドはいま、新型コロナウイルス感染症への対策について、国内外で高い評価を受けている。4月15日時点での感染者は1078人、感染の疑いがある人は308人、死者は9人だ。

筆者は22年間、ニュージーランドに暮らしている。ニュージーランドの対策の何が評価されているのかを、生活者の目線でレポートしたい。

まずニュージーランドの対策の特徴は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎ、「根絶」することを目標に掲げている点だ。各国が感染者を減らすというスタンスのなか、「根絶」という目標は珍しいのではないだろうか。

国民はこの政府の方針に従い、3月26日から4週間の予定で「世帯ごとの隔離」などを実践している。

世帯ごとの隔離というのは、基本的に家族単位で終始自宅で過ごすことを指す。学校は休校となり子どもたちは自宅学習をする。大人は、医療関係者などの「必要不可欠な職」に就いているのでない限り、自宅勤務をする。外出できるのは、食料品や医薬品を買う時と、近所で散歩などの軽い運動をする時に限られる。

人通りがなくなったウェリントンの市街地(4月11日)〔PHOTO〕Gettyimages

どこであっても、他者とは必ず2mの間隔を空ける「ソーシャルディスタンス」も方針の1つ。買い物をしに外出できるのは世帯の代表者1人だけだ。

筆者が得た感触では、すべてとまではいかないが、10人中8人ほどは世帯ごとの隔離を行っているのではないだろうか。

ルールを何度も破るような場合は、罰金を課せられたり、逮捕されたりすることもある。しかし警察の役割はあくまで隔離を徹底することにあり、破った際の罰則は二の次という方針だ。

必要不可欠な職(医療職、食料品の販売など)に就いている人以外の全国民に自己隔離が、さらに仕事をしている人には自宅勤務が 課せられ ている。しかし自宅では仕事ができない人もおり、その場合常勤者であれば 週にNZ$585.80(約3万8000円)、パートタイム勤務者であればNZ$350(約2万3000円)が政府から支払われる。感染が確認された上での自己隔離を行う人も同様だ。

「世帯ごとの隔離」はこの原稿の執筆時点で、開始から約2週間。あと半分というところまで来ている。

ニュージーランド人と日本人が所属する文化交流会の役員をしている筆者は先だって、この前代未聞の状況下で会員が何か困っていないかを確認する役目を仰せつかった。連絡し終わってみると、ほとんどの人が困ったことはなく、家族の時間を大切にしながら、隔離生活を送り、辛抱強くその終わりを待っていることがわかった。人々が平常心でいられるのはなぜなのだろうか。

92%が政府の方針に従う

世界を見わたすと、コロナウイルス対策には各国ごとの方法や期間があるが、ニュージーランドは比較的厳格といわれる。そんな隔離状態を経験しているニュージーランド人だが、不便さをあまり苦にすることもなく、政府の方針に納得し、それを受け入れ、毎日を淡々と過ごしている人が多い。

4月上旬、国内の市場調査エージェンシーであるコルマー・ブラントンが行った世論調査によれば、調査対象者の92%が、政府の方針にきちんと従って生活していると答えている。

これはひとえに人々が新型コロナウイルスに対する政策の全貌を把握し、それに納得しているからだ。この調査で「政府を信用している」とした人は83%、パンデミックに対し、政府がとった対応に賛成する人は84%だった。さらに、新型コロナウイルスへの対応に関し、政府が正しい判断を下すと信頼を寄せる人は88%に上った。これらはG7の平均を大幅に上回る。

国民が納得している大きな要因は、ジャシンダ・アーダーン首相のコミュニケーションのうまさにあるだろう。基本的に政策というのは、一般人にしてみれば難解なものだ。しかし、ジャシンダ・アーダーン首相が説明すると、すんなりと頭に入ってくる。

アーダーン首相〔PHOTO〕Gettyimages

首相が会見時に使い始め、国民にはすっかりおなじみになったのが、「バブル」という言葉だ。ニュージーランドでは、親子や3世代のように血のつながりがある家族だけが世帯を形成するとは限らない。多様化が進み、血縁者以外も交じって世帯が構成されていることもある。首相はその状態を簡単で、親しみのある言葉、「バブル」に置き換えて話す。同一世帯の人々が一つの泡に包まれて暮らしているイメージだ。

バブルの中の誰かが感染者とわかっても、ウイルスはそのバブルの中に留まり、ほかのバブルにはうつらない。またバブルの中にさえいれば、ほかのバブルで感染者が出ても、それがうつってくることはない。バブルは壊れやすいので、壊さないよう注意して、その中にいようというわけだ。

覚えやすい言葉を耳にし、自分も使うことによって、人々は自己隔離の徹底を知らず知らずのうちに肝に銘じている。

さらに彼女は理解をより深められるよう、例を多用したり、謝意といった自らの、そして国民の代表としての気持ちを会見に入れ込む。記者向けとはいえ、正確な情報を手に入れようと少なくとも国民の3分の1が会見を見ているからだ。

会見だけではない。独自に作成・導入された「警戒レベル」も、誰もが理解できるように簡単明瞭にまとめられている。4段階に分かれており、レベルごとの状況、また、行うべきことや、行ってはいけないことが箇条書きになっている。

たとえば、レベル1は「準備」の段階とされている。ウイルスが持ち込まれる危険性が高まり、散発的な例が見られるが、まだ封じ込めには成功している状態だ。ウイルスの海外からの流入を防ぐための入国規制の導入、接触者追跡や検査の強化、500人以上の集まりの禁止、他者との間の距離をとることなどが実行されるべきこととして挙げられている。

現在はレベル4で、「ウイルス排除の必要性がある」とされる、最も危険性が高い段階だ。自己隔離が実行すべきことの筆頭に挙げられている。今後どのような展開になるのか正確にはわからなくても、どのレベルになったら、どんな暮らしになりそうかは、警戒レベルがあることで一般人でもだいたいの見当はつく。不安解消にも役立っているのだ。

すきま時間にライブ配信

国民が情報を得る機会も十分用意されている。アーダーン首相とアシュリー・ブルームフィールド保健省代表による記者会見は1日に1回、毎日行われている。正確で最新の情報が知りたかったら、これを見るのが一番だ。

さらに両者ともFacebookのライブ配信を通して、一般人から寄せられた質問に答えたり、最新情報を提供したりしている。首相はちょっとした時間のすき間を見つけてはライブ配信を行い、国民に友達のように話しかけ、質問に答えている。3月27日には、自宅からスウェットシャツ姿で登場。笑顔を絶やすことなく話す様子に、好感を抱いた人は国内外を問わず、多かった。

4月13日にもイースターに合わせてFacebookに動画を投稿

政府からは国民に向けてメッセージも発信されており、それらも単純明快だ。新型コロナウイルス感染症に対する標語は「Unite against COVID-19(力を合わせて、新型コロナウイルスに対抗しよう)」で、現在あらゆるメディアにこの合言葉が登場している。

またアーダーン首相は、「Be kind. We’re all in this together(他者に親切に接しよう。私たちは皆同じ状況下に置かれているのだから)」や、「Let’s all do our bit to unite against COVID-19(各々ができることをやり、結束して新型コロナウイルスに対抗しよう)」といった言葉をよく口にしている。こうしたメッセージを通して、国民1人1人の協力なしには新型コロナウイルス感染症に打ち勝つことはできないことを伝え、国民をエンパワーする。

「根絶」という難しい目標

ニュージーランドが目指すのは、あくまでウイルスの根絶だ。これはおそらく困難を極める取り組みで、対策も厳格でなくてはならない。これからどう対応していくかを国民にきちんと理解してもらうために、わかりやすい説明を心がける意味は大きい。

レベル4で行うべきこととして挙げられている事項のほぼどれもが、根絶を成功させるための鍵となっている。自己隔離を含め、他者との距離を置くこと、学校などの教育機関の休校、職場の閉鎖、人の移動に対する制限、公共の場での接触の制限が挙げられる。手洗いや咳エチケットなどの衛生管理はいうまでもない。

4月15日に行われた検査数は2100件だった。この日までの合計では6万6499件に上る(人口1000人当たりの検査数はざっくり計算して約13.4。日本は約1.10)。キャパシティーは7万1693件となっており、1人あたりのキャパシティーとしては、主要国に並ぶ数だという。

検査を受ける人は比較的少ないといわれている。陽性が確認されるのは、検査を受けた人の約1%だ。検査所はドライブスルータイプを含め、131カ所に設置されている。

迅速な「接触者追跡」も欠かせない。国内の主な感染者は、海外渡航と直接的・間接的に関連性があるか、すでに発生の確認がとれているクラスターに関わる人たちだ。

保健省のウェブサイトを見ると、全感染者・感染が疑われる人のリストが掲載されている。名前こそ出ないものの、各々の性別、年齢はもちろん、海外渡航者である場合は渡航先、ニュージーランドへの便に搭乗した日や搭乗地、便名に至るまでの情報が網羅されている。アーダーン首相は現段階だけでなく、将来においても接触者追跡を行う意義の大きさを認識しており、Bluetoothを使ったアプリ、「トレーストゥゲザー」を用いるシンガポール政府と連絡を取っている。

また「出入国管理」も重要だ。段階を追って厳しくなっており、3月19日以降、例外を除き、居住者のみしか入国できなくなっている。同月26日からは入国時に症状がある人に対し、検査を行い、14日間の自己隔離の計画が立たない人はホテルなどの宿泊施設(アコモデーション)で、計画が立つ人はそこで過ごすように指導されている。4月11日からは入国者すべてに検査が課せられ、テスト結果に関係なく、14日間の自己隔離を行わなくてはならなくなった。

ソフト面を決してないがしろにしない

アーダーン首相と、新型コロナウイルスに対するニュージーランドの対応は、国民の支持を得ているだけでなく、海外メディアからも高く評価されている。根絶という高い目標に到達するための手法もさることながら、首相自らが国民が抱く不安感をくみ取り、慰め、意思疎通を図り、共に歩むというソフト面を決してないがしろにしない点は、ほかの国ではあまり見られないのではないだろうか。

4月7日の会見で、首相は「まだ予断を許さないが」と前置きした上で、「折り返し地点を曲がりつつある」とコメント。検査を受ける人数は増えているが、感染が確認される人の人数は減っていっているというのだ。これを聞き、人々は息をのんだ。国が少しずつ良い方向に進んでいくのを、自分が下支えしたという誇らしい気持ちが各人に生まれた。アーダーン首相は国民にお礼を述べ、皆の功績を讃えた。根絶までの長い道のりを、政府と国民の二人三脚でこれからも進んでいく。