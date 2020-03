Big Hitエンターテインメントが世界のK-POPファンのための韓国語教育コンテンツ「Learn Korean with BTS」をコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」を通じて明日(24日)公開する。「Learn Korean with BTS」は、言語の壁により防弾少年団の音楽と関連するコンテンツを楽しむ際、困難を感じているグローバルファンが、簡単に楽しく韓国語を学習できるように企画されたショートフォーム(short form)コンテンツだ。防弾少年団の自主制作リアルバラエティ「走れ防弾」、舞台裏の日常と公開されていなかった撮影現場のビハインドを披露する「BANGTAN BOMB」「BTS Episode」などの既存のファンコンテンツを再構成して、メンバーが実際によく使っている表現を聞いて真似をすることにより、韓国語を自然に身につけることができるように制作された。各映像は簡単な韓国語の文法、表現と一緒に、様々な韓国文化を学ぶことができるよう構成され、1回あたり3分前後で合計30回放送される予定である。「Learn Korean with BTS」は3つのエピソードをはじめ、毎週月曜日の午後9時に1本ずつWeverseで公開され、Weverse利用者であれば無料で視聴することができる。Big Hitは「最近K-POPをはじめとする韓国文化コンテンツの人気により、韓国語を学ぼうとする需要が大幅に増加しており、K-POPコンテンツへのアクセスを改善しようと、韓国語教育コンテンツを企画することになった」とした。続けて「韓国語学習を通じてグローバルファンがアーティストの音楽についてより深く共感して、さまざまなコンテンツを楽しむことができるようになることを願う」と述べた。Big Hitが初めて披露する韓国語教育コンテンツである「Learn Korean with BTS」には、韓国外国語大学・韓国語教育科のホ・ヨン教授と、韓国語コンテンツ研究所(KOLCI)の研究グループがカリキュラムの開発と監修に参加し、簡単でありながらも体系的に学習することができるように開発された。