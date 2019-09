絶望的なほどリアル...ゼンデイヤ主演の衝撃作『ユーフォリア／EUPHORIA』独占日本初放送

ディズニー・チャンネルの人気ドラマ『シェキラ!』でブレイクした後、『スパイダーマン』シリーズや『グレイテスト・ショーマン』と立て続けに大ヒット映画に出演した若手人気女優ゼンデイヤが主演する『ユーフォリア/EUPHORIA』。ティーンドラマの概念を覆すダークなテーマを描き、多感な時期の葛藤やリアルな若者像を垣間見ることができると話題のドラマがBS10 スターチャンネルにて10月30日(水)より独占日本初放送となる。



「EUPHORIA(ユーフォリア)」とは幸福感、多幸感のこと。ドラッグやセックス、バイオレンスなどに溺れるティーンネイジャーがソーシャルメディア社会で生きる難しさや葛藤、その中で幸せやアイデンティティを掴もうともがく姿を、主演を務めるゼンデイヤの独特なナレーションと1990年代のヒップホップやR&Bを中心とした重厚な音楽、美麗な映像美で綴る。

ゼンデイヤは、ティーンのカリスマとしてその言動にも注目が集まるディズニー・チャンネル出身の女優。その彼女がこれまでのイメージを覆す衝撃的な役どころに挑戦、17歳ながらドラッグ依存症に陥る主人公ルーに扮する。本作が俳優デビューとなるトランスジェンダーモデルのハンター・シェイファーが、両親の離婚をきっかけに引っ越してきたトランスジェンダーのジュールズを、自身のセクシュアリティの不安を隠すアメフト選手ネイトを『キスから始まるものがたり』のジェイコブ・エローディが演じる。他にも「ボディ・ポジティブ」活動家のバービー・フェレイラなど、ティーン・ムーブメントの代表格が、多感な時期に悩み、幸せやアイデンティティを掴もうともがくティーンエイジャーの姿を演じる。

グラミー賞受賞ラッパー、ドレイクが製作総指揮を務め、『ゲーム・オブ・スローンズ』『ウエストワールド』『チェルノブイリ』など、破格のスケールと高いクオリティの作品作りで知られる米HBOと、2012年の設立以来、『ムーンライト』『レディ・バード』『ルーム』など近年のアカデミー賞を賑わす今一番"ノリに乗っている"製作スタジオA24が強力なタッグを組む『ユーフォリア』。『グッドモーニング、ベトナム』や『レインマン』などの名匠バリー・レヴィンソン監督を父に持つサム・レヴィンソンも製作総指揮に参加し、8話中5話の監督と脚本も務めている。

エピソードタイトルに「Stuntin' Like My Daddy」(リル・ウェイン feat. バードマン)や「Made You Look」(ナズ)など人気ラッパーの曲名を採用するというドレイクならではのこだわりも楽しめる。

今日のソーシャルメディア社会を生きるティーンエイジャーを、絶望的なほどにリアルに描き出す『ユーフォリア/EUPHORIA』。ドラッグ、セックス、アイデンティティ、トラウマ、ソーシャルメディア、恋愛と友情などの荒波にもまれながら、ますます不安定になっていく、現代社会を生きる高校生たちの姿に迫る衝撃の話題作をお見逃しなく!

『ユーフォリア/EUPHORIA』(全8話)放送情報

BS10 スターチャンネルにて10月30日(水)よりスタート

[字]【STAR2】毎週水曜 23:00〜ほか

※10月30日(水)第1話は無料放送

Photo:『ユーフォリア/EUPHORIA』

(c) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.