【今週スタートの海外ドラマ】『シカゴ・メッド』や『コード・ブラック』新シーズンがついに日本初上陸！

8月12日(月)から8月18日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■8月13日(火)

・『ナイトフォール −悲運の騎士団−』シーズン2(Netflix)

英国ドラマ『ダウントン・アビー』のギリンガム卿でお馴染みのトム・カレン主演作。舞台は、"テンプル騎士団の没落"。1307年10月13日にフランス全土でテンプル騎士団が一斉に逮捕された出来事を中心に、テンプル騎士団の暮らしぶりや信念、復讐心や同胞愛などが描かれる歴史ドラマ。新シーズンでは、映画『スター・ウォーズ』シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られるマーク・ハミルが出演。

■8月16日(金)

・23:45〜『シカゴ・メッド』シーズン2(BSプレミアム)

ヒットメイカーのディック・ウルフによって、『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』に続く人気シリーズの第3弾。新シーズンでは、医学生サラ(レイチェル・ディピロ)は精神科のレジデントになり、イーサン(ブライアン・ティー)はチーフ・レジデントに昇格。さらに、ナタリー(トーレイ・デヴィート)の旧友で医学生のジェフ、腕は良いが変わり者の心臓胸部外科医レイサム、精神科部長チャールズ(オリヴァー・プラット)の娘ロビンといった新メンバーも加わり、医師たちの関係や、それぞれの人生に変化が訪れる...。

■8月17日(土)

・23:00〜『コード・ブラック 生と死の間で』シーズン3(Dlife)

患者数が救急処置室(ER)の許容量を超える緊急事態を指す言葉"コード・ブラック"。それが年間300回も発生するエンジェルス記念病院を舞台に、医師や看護師たちが命と向き合う姿を圧倒的な臨場感で描く本作。ファイナルシーズンとなるシーズン3が日本初放送。

■8月18日(日)

・22:00〜『Empire 成功の代償』シーズン5(FOXチャンネル)

スラム街での暮らしからヒップ・ホップ・アーティストとして成功を遂げ、大手レコード会社"エンパイア社"のCEOへと上り詰めた米国音楽界の重鎮ルシウス・ライオン(テレンス・ハワード)。彼を中心にライオン一族の華麗なる生活、パーティーやセレブ感満載のファッションなどが煌びやかに描かれる。新シーズンは、シーズン4から2年後。ルシウスが誰かの棺を前に涙している場面から始まる...。

