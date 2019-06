リバイバル版『ビバヒル』に、"ブランドン"と実生活でも付き合っていたあの人が出演！

1990年代の放送当時に全世界で話題となり、今でも絶大な人気を誇る青春ドラマ『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』(以下『ビバヒル』)。そのリバイバル版『BH90210(原題)』が米FOXにて8月に放送される。出演キャストについては当サイトでも随時お伝えしているが、今回さらに、エミリー・バレンタインを演じたクリスティーン・エリスが数話に登場することが判明した。

クリスティーンは、ジェイソン・プリーストリー演じるブランドン・ウォルシュのガールフレンドのエミリー役で、『ビバヒル』シーズン2を中心に12話にわたって出演していた。

シーズン2で、ブランドンたちが通う高校に、ギターを抱えた革ジャン姿で転校生としてやってきたエミリー。少し人と違った大胆な行動力で多くの男子生徒を魅了していたエミリーは、ディランとの仲を疑ったブレンダとケンカしたり、ブレンダ、ケリー、ドナのバックコーラスを従えて高校のイベントで美声を披露したりするうち、ブランドンと惹かれ合って付き合うようになる。しかし、違法クラブで遊んだ際にブランドンのドリンクにドラッグを注入したり、彼との別れ話の際にはライターで自分に火を点けようとしたりと、次第にトラブルメイカーとなり、精神を病んで入院...といった一連のエピソードを覚えているファンも多いのではないだろうか? エミリーのその後はシーズン4&5にも描かれている。

米TV Lineによると、リバイバル版では『ビバヒル』出演者たちのその後の実生活での出来事と彼らの人間関係に影響を受けたストーリーが描かれているという。それゆえ、ブランドンとエミリーという役柄を越えて、実生活で5年間にわたってジェイソンとクリスティーンが恋人同士でもあったこともストーリーの中で触れられていくのかが注目されている。

