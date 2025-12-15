からだにもお財布にもやさしくて栄養満点！毎日でも食べたい「豆苗」レシピ

1年中価格が安定していて栄養満点な「豆苗」。エンドウ豆の新芽・若い葉・茎を摘み取って食用した緑黄色野菜で生でも加熱調理でもおいしく味わうことができ、再収穫も楽しめて2度おいしいのも魅力。家計にやさしくてアレンジの幅も広い豆苗を使った、毎日の食卓で大活躍すること間違いなしのレシピをご紹介します。

栄養たっぷりでおいしい！豆苗の簡単アレンジレシピ

久々大ヒット！

簡単で美味しい豆苗サラダ🌱

お箸が止まらない〜

豆苗と塩昆布のサラダ出典：Instagram @lady.junjun

豆苗を食べやすい長さにカットして、塩昆布とごま油で和えるだけ！





驚くほど簡単であっという間にできちゃう豆苗と塩昆布のサラダ。よりおいしく仕上げるポイントは良質な塩昆布を使うこと。シンプルだからこそ素材の味がそのままおいしさにつながります。豆苗と海苔のめんマヨサラダ出典：https://www.instagram.com

ザクザク切りした豆苗にめんつゆとマヨネーズを混ぜ合わせためんマヨと韓国海苔で和えるだけ！



こちらも簡単なのがうれしい豆苗と海苔のめんマヨサラダ。豆苗は生のままでもサッと茹でてから使ってもどちらでもOK。海苔の香りとめんマヨのコクで食欲をそそる味わいに。茹でたもやしを加えてカサ増しすると食べ応えもアップしますよ。

切って混ぜて3分♪やみつき♪『豆苗と海苔のめんマヨサラダ』 : 作り置き＆スピードおかず de おうちバル 〜yuu's stylish bar〜豆苗と豆腐のチョレギサラダ

抗酸化作用があり老化防止になるビタミンCや糖、脂質、たんぱくの代謝を助けるビタミンB1、B2、B6なども豊富

出典：Instagram（＠sugikafun_jp）

包丁を使わずにちゃちゃっと作れる、豆苗と豆腐のチョレギサラダ。



からだにも家計にもやさしい豆苗に、良質な植物性たんぱく質が豊富な豆腐を合わせて。あと一品欲しい時におすすめな、ヘルシーで食べ応えのあるレシピです。

豆苗と豆腐のチョレギサラダ｜Instagram（＠sugikafun_jp）豆苗ともやしのツナドレッシング和え出典：https://www.instagram.com

豆苗と茹でたもやしをツナとかつお節、ドレッシングで和えるだけ！



旨みがたっぷりで思わずボウルごと抱えるほどやみつきになってしまう＠yuuyuu514さんの豆苗ともやしのツナドレッシング和え。もやしは水から茹でて沸騰したのと同時に引き上げるのがシャキシャキに仕上げるポイント。さらにツナ缶の油も一緒に加えると旨みが際立ちます。



シャキシャキ♪抱えて食べたい♪『豆苗ともやしのツナドレッシング和え』 : 作り置き＆スピードおかず de おうちバル 〜yuu's stylish bar〜豆苗の鶏ガラレモンナムル出典：https://www.instagram.com

鶏ガラとごま油の風味とさわやかなレモンの酸味、香りまでおいしい豆苗の鶏ガラレモンナムル。



食べやすいサイズに切った豆苗をたっぷりの湯で30秒ほどサッと茹でて、しっかり水気を切ったらあたたかいうちに調味料と和えるのがおいしさのポイント。2〜3日間は冷蔵保存OKなので、常備菜としてもおすすめです。

バナナはお箸で食べます。５分で簡単常備菜♪【豆苗の鶏ガラ・レモンナムル】｜つきの家族食堂豆苗とえのきのバタポン蒸し出典：https://www.instagram.com

豆苗やもやしなどと同様に、年中お手頃価格なえのきを使った豆苗とえのきのバタポン蒸し。



耐熱ボウルに材料を重ね入れ、バターとポン酢、鶏ガラをまわしかけてレンジで4分チンするだけでできあがり！ おいしさのポイントはポン酢の酸味と風味を活かすためにポン酢を2回に分けて入れること。バターポン酢のコクと旨み、さっぱりとした味わいがたまらない一品です。

レンジで4分♪さっぱり＆ヘルシー♪『豆苗とえのきのバタポン蒸し』 : 作り置き＆スピードおかず de おうちバル 〜yuu's stylish bar〜豆苗ともやしのアンチョビコチュジャン炒め出典：https://www.instagram.com

アンチョビの風味とコチュジャンの甘辛がくせになる豆苗ともやしのアンチョビコチュジャン炒め。



アンチョビもコチュジャンも発酵食品なので旨み成分がたっぷり含まれていて、ごはんが進みそうなメニュー。野菜が高くておもいっきり食べられない時にこそ豆苗ともやし、もりもり食べても毎日食べても家計にやさしいのが本当にありがたいですね！

豆苗ともやしのアンチョビコチュジャン炒め｜Instagram（@min4147）ぶりと豆苗の蒸し焼き

冬の時期が一番おいしいぶりを蒸し焼きにして、最後に豆苗を加えてさっと火を通したらできあがり。ぶりの濃い旨みを引き立て、深みのある味になります。お酒のおともにもおすすめです。



ぽん酢でさっぱりといただく、シンプルで本格的な一皿。旬ならではの味わいをおうちでぜひ。

ぶりと豆苗の蒸し焼き｜Instagram（＠sugar_148_foodie）豚肉と豆苗のチヂミ出典：https://www.instagram.com

刻んだ豆苗をたっぷり加えてボリューム満点な豚肉と豆苗のチヂミ。



チヂミの生地は小麦粉や片栗粉、鶏ガラスープの素などおうちにある材料で。フライパンに生地を流し入れる時だけでなく、仕上げにもごま油を加えるのが香ばしくカリッと仕上げるポイント。お好みでポン酢や餃子のたれなどをつけて、焼きたてのあつあつを召し上がれ！



♡簡単・時短・節約♡豚肉と豆苗のチヂミ♡【#コスパ#節約おかず#豚こま切れ肉】 - Mizukiの簡単レシピとキラキラテーブルスタイリング レシピブログ -料理ブログのレシピ満載！豆苗とはるさめのチゲ風 うま辛そぼろ煮出典：https://www.instagram.com

豆苗と緑豆はるさめ、白菜キムチを使ったチゲ風のうま辛そぼろ煮。



ひき肉もたっぷり入っていて具だくさん、香りがこちらまで漂ってきそうな冬にぴったりの料理ですが、味の決め手はなんと焼肉のたれ！ ＠yuuyuu514さんはりんごやももなどフルーツのさわやかな甘さやピリッとした辛さが人気のエバラ黄金の味（辛口）を使われたそうですよ。はるさめは煮ながら戻すので下茹でなしでOK。食べ盛りのお子さんにも喜ばれるレシピです。

下茹で不要♪焼肉のたれでラクラク♪『豆苗とはるさめのチゲ風♡うま辛そぼろ煮』 : 作り置き＆スピードおかず de おうちバル 〜yuu's stylish bar〜豆苗ともやしの豚肉巻き出典：https://www.instagram.com

一年中価格が安定している野菜の最強コンビ、豆苗ともやしを豚バラ肉で巻いてSTAUBで蒸し焼きに。



豆苗ともやしの豚肉巻きは、しっかりボリュームもあってごはんのおかずにもぴったり！ ポン酢やおろしだれ、ソースや塩こしょうなどお好みの味で楽しめるのもうれしいですよね。野菜高騰時のお助け野菜で作る肉巻きは、おいしさも安定感抜群の価格安定巻です。

豆苗ともやしの豚肉巻き｜Instagram（＠emita3426）牛スネ肉カレーの豆苗のせ出典：https://www.instagram.com

見てるだけでおなかがなりそうな牛スネ肉カレーの豆苗のせ。



＠fujiryo221さんは旨みが増した2日目のカレーにザク切りにした豆苗をたっぷりのせて。スパイスが効いたカレーとフレッシュな豆苗の組み合わせ、見た目もきれいでスプーンを持つ手が止まらなくなりそう。みなさんもおうちのカレーに豆苗を添えてみてはいかがでしょうか？

牛スネ肉カレーの豆苗のせ｜Instagram（＠fujiryo221）

忙しい時こそ活用したい

値段も手頃で栄養価が非常に高い豆苗は、簡単においしく調理できる忙しい時の強い味方で、何かと慌ただしい時期にぜひ活用したい野菜。



今回ご紹介したレシピを参考に、冬の食卓で豆苗を使った料理を楽しんでみてください。