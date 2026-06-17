違法E-BIKE問題や交通違反への取り締まり強化を背景に、いま“ちゃんとしたE-BIKE”への注目が高まっています。 そんななか、自動車ディーラー事業を母体とする株式会社MOBIPARKが新たに日本市場へ投入したのが、トルコ発のE-BIKEブランド「APE RYDER（エイプライダー）」です。2004年にトルコで設立したMJ GROUPが展開するブランドで、2023年に立ち上げられたAPE RYDERは、「誰でも自転車に乗る理由を提供する」ことをミッショ