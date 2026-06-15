高齢の男性が刃物で刺され、殺害された事件で、警察は同じマンションに住む47歳の男を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。 強盗殺人などの疑いで逮捕されたのは、無職の下滝勉容疑者（47）です。警察によりますと、下滝容疑者は今年2月、大阪・東淀川区の同じマンションに住む橋本悠二さん（85）の部屋に侵入したうえ、橋本さんの胸を刃物で複数回突き刺して殺害し、腕時計を奪った疑いなどが持たれています。 警察により