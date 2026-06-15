◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)北中米ワールドカップは大会4日目のグループステージ4試合が開催。日本はオランダと引き分けました。F組の日本は大会初戦でFIFAランキング8位の強豪・オランダとドロー。2度リードを許す展開も中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いつき、価値ある勝ち点1をものにしました。F組のもう1戦はスウェーデンがチュニジアに5ゴールを挙げて大