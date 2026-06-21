ワールドカップのオランダ戦で、日本代表の大会初ゴールを決め、好パフォーマンスを披露したのが中村敬斗だ。米スポーツチャンネル『ESPN』は、この25歳のアタッカーが日本の“切り札”のような存在になりつつあると報じた。「現代サッカーでは、監督のシステムを守れる規律を持つかがキャリアを左右することもある。その中で、ナカムラは機会があるたびにどん欲に仕掛ける、少し以前に戻ったかのような選手だ」「わずかなフェ