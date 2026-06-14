名は体を表す――。商号（会社名）は、ひと目でどんな会社かわかる名前が多かったが、最近は事業領域の拡大やグローバル戦略などで大胆に変更するケースが目立つ。東京商工リサーチ（TSR）の企業データベースを活用し、2025年度（4-3月）に商号変更した企業を抽出したところ、1万9,656社（前年度比7.5％増）に達した（※1）。調査を開始した2022年度以降で最多を更新した。2025年度の上場企業では、Umios（株）（旧:マルハニチ