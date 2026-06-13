アイドルグループ「私立恵比寿中学」の風見和香（18）が13日、都内で初の写真集「和ぐころ」（宝島社）の発売記念イベントを行った。風見は「去年の生誕ソロライブで写真集を出したいという目標を話したときはまだ何も決まっていなくて、まさか本当に実現するとは」と喜びを口にした。今回のテーマは「和」。山形や下田で日本の絶景を背に撮影を行った。表紙は浴衣姿でまっすぐ正面を向いたカットで、メンバーの真山りかから