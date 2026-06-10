女優の名取裕子（68）が10日、自身のインスタグラムを更新し、“名コンビ”のベテラン俳優とのショットを公開した。14日放送のテレビ朝日「日曜マイチョイス」（日曜後4・30）に出演することを告知し、俳優・宅麻伸との自撮りショットを投稿。「宅麻伸さんと私の青春時代の神奈川県厚木のあちこちご紹介します」と番組内容を説明し、「途中、高校の同級生も突然現れて放送事故のような女優忘れた素が出過ぎて友達も、も