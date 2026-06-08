純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太） ３人組歌謡コーラスグループ・純烈の初期からのメンバーであり、リードボーカルを務める白川裕二郎が、2027年３月末をもってグループを卒業することが2026年６月８日に発表された。白川は「一度立ち止まり肉体的にも精神的にもしっかりと充電をして、純烈としてではないですが皆様の前に戻ってきます。」と語り、これまで支えてくれたファンやメンバー・スタッフへの感謝を