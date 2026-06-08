舘ひろし、西野七瀬 舘ひろし、西野七瀬が８日、都内で行われた、映画『免許返納!?』（19日公開）大ヒット祈願イベントに登壇した。映画の成功を祈って、日本屈指のパワースポットとして多くの参拝者を集める神田明神で祈祷を受けた。さらに、舘が演じた南条弘の愛車である赤いフェラーリが登場し、交通安全祈願としても有名な神田明神で車祓いを実施した。この日はあいにくの降雨となったが、フォトセッションでは