実戦開発のフェーズに入っている『GRヤリス』をベースに、リアミッドシップのレイアウトを採る『Mコンセプト』が発表されたのは2025年のオートサロンでのこと。【画像】リアミッドシップ採用！『GRヤリスMコンセプト』と、ベースになった『GRMNヤリス』全53枚その際に発表されたスーパー耐久への参戦は同年秋から始まり、今年もOEMの技術開発車両がひしめくST-Qクラスで出走、この週末に富士スピードウェイで行われている24時間