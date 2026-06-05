高岡市とイオンモールは、イオンモール高岡の駐車場を８月上旬から、買い物客以外も利用できるようにすると発表しました。北陸新幹線新高岡駅周辺で慢性化している駐車場不足の解消を図るためとしています。宮腰記者がお伝えします。宮腰記者「新高岡駅の南側です。ここでは駐車場がないという声が上がっていましたが、イオンモールの駐車場が開放されることでその問題も解消されるかもしれません」新高岡駅周
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