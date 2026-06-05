横領した金で賭博を繰り返したとして常習賭博などの罪に問われている裁判官の初公判が開かれ、検察側は懲役3年を求刑しました。 起訴状などによりますと、新潟簡易裁判所裁判官の森本暁史被告(52)は当時 秋田県内の簡易裁判所に勤務していて、住んでいた公務員宿舎の管理組合の共益費を横領。オンラインカジノで常習的にバカラ賭博をしたとして、常習賭博と業務上横領などの罪に問われています。 検察側は「生活費に困る