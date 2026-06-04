女優・大竹しのぶが４日までに自身のインスタグラムを更新。５月３１日に活動終了した「嵐」について思いを明かした。自身がパーソナリティーを務めるＮＨＫラジオ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜午後９時５分）の放送内で嵐について触れた大竹は、「今日も、スピーカーズコーナーにたくさんのメッセージをありがとうございました」と感謝し、写真をアップ。「今日は３１日に観た嵐のファイナルコンサートに