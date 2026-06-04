アルゼンチン代表のMFニコラス・パス（コモ／イタリア）こと“ニコ・パス”は、ヒザの負傷によりFIFAワールドカップ2026を欠場する可能性があると報じられている。しかし同選手は3日、SNS上で出場への意欲を改めて示した。現在21歳のニコ・パスは、2024年8月にレアル・マドリードのカスティージャ（リザーブチーム）からコモに移籍した。加入1年目の昨シーズンからトップ下としてスタメンに定着し、今シーズンは公式戦40試合に