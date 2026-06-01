プレミアリーグのリヴァプールがアルネ・スロット監督の解任を発表した。2024年、フェイエノールトからリヴァプールに加入し、初年度からプレミアリーグ制覇。マンチェスター・シティのリーグ5連覇を阻止するなど、大きな期待に応えた。しかし、今季は夏の大型補強がありながらも優勝争いに絡めず。5位でフィニッシュし、来季のCL出場権を獲得する最低ラインを何とかクリアするシーズンとなった。リヴァプールはスロットの後任とし