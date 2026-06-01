プレミアリーグのリヴァプールがアルネ・スロット監督の解任を発表した。



2024年、フェイエノールトからリヴァプールに加入し、初年度からプレミアリーグ制覇。マンチェスター・シティのリーグ5連覇を阻止するなど、大きな期待に応えた。



しかし、今季は夏の大型補強がありながらも優勝争いに絡めず。5位でフィニッシュし、来季のCL出場権を獲得する最低ラインを何とかクリアするシーズンとなった。





リヴァプールはスロットの後任として、ボーンマスを退団したアンドニ・イラオラに注目している。『Sky Sports』ではクラブOBであるジェイミー・キャラガー氏がスロット監督の解任を受け、今季の総括を行った。「アルネ・スロットについてはどう判断すべきか迷っていた。どちらの決定でも支持していただろうが、今回の件は衝撃的だ」「一流の、まさに最高峰の監督であればリヴァプールを立て直し、より良いチームにする方法をどこかで見つけられたと思うが、彼は選手獲得の面でクラブの助けを得られなかった」「選手たちを見てみろ。誰か良いプレイをした選手はいるか？エキティケだけだ。他の選手は誰も良いプレイをしていない。これは監督の責任かもしれない。監督はもっと選手の力を引き出す必要があった」「ただ、選手たちももっと頑張るべきだった。上層部もそうだ。より良いチームを作れるよう、努力すべきだった」キャラガー氏は監督、選手、そして上層部とチームすべてに今季の失敗の責任があると語った。新監督には前述したようにボーンマスで結果を残したイラオラの名前が挙がっているが、スロットの二の舞を避けることはできるのだろうか。