2022年1月に南太平洋で海底火山が噴火した様子を捉えた衛星画像。地表から約64キロ上空まで灰や蒸気、ガスが噴き上げられた/Japan Meteorology Agency via AP（CNN）2022年1月に南太平洋で海底火山が噴火し、地表から約64キロ上空まで灰や蒸気、ガスが噴き上げられた。この噴火は現代における火山噴火の中でも最も激しい部類に入る。今回発表された研究によれば、こうした噴火が強力な温室効果ガスと闘える新たな武器の存在を明ら