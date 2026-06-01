お笑いコンビ・隣人（中村遊直、橋本市民球場）が、5月31日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（後0：59※関西ローカル）に登場した。【写真】『マルコポロリ！』スター不在!?大阪よしもと決起集会の様子今回は「スター不在!?大阪よしもと決起集会SP」と題し、隣人のほか、ドーナツ・ピーナツ（ピーナツ、ドーナツ）、ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）、黒帯（大西進 、てらうち）、cacao（高橋、浦田スターク、