“大阪よしもとのネクストリーダー”は誰なのか…1〜5位まで発表 東野幸治『マルコポロリ！』が独自発表
お笑いコンビ・隣人（中村遊直、橋本市民球場）が、5月31日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（後0：59 ※関西ローカル）に登場した。
【写真】『マルコポロリ！』スター不在!?大阪よしもと決起集会の様子
今回は「スター不在!?大阪よしもと決起集会SP」と題し、隣人のほか、ドーナツ・ピーナツ（ピーナツ、ドーナツ）、ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）、黒帯（大西進 、てらうち）、cacao（高橋、浦田スターク、たっぺい）、例えば炎（タキノルイ、田上）、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）、フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）の8組が出演した。
番組では、“大阪よしもとのネクストリーダー”は一体誰なのかをガチ調査。現在、東京で活躍中のバッテリィズ（エース、寺家）、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、ダブルヒガシ（大東翔生、東良介）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）の4組の証言から独自ランキングを作成したところ、1位にフースーヤ、2位に豪快キャプテン、3位にcacaoがランクイン。4位以降はドーナツ・ピーナツ、例えば炎、ジョックロック、黒帯と続いて、最下位が隣人という結果だった。
隣人・橋本は「2024年の『キングオブコント』決勝にcacaoと一緒に大阪から2組行きました。その次の年、cacaoはなんばグランド花月で単独ライブをやって満席だったんです」「すごいやん！となって、それで僕らも単独やりました。300人のキャパのところで、来たのは180人でした。おかしいやん！なんでそんなことなんの？」と明かした。
一方、cacao・たっぺいは「橋本さんはクレーンゲームがめっちゃうまいんですよ（笑）。箱の難しいやつも1回動かしたら、“ココが重心やから。たっぺい、次はココや”って。そうしたら3手くらいで取ってしまうんです」と評価し、一同大爆笑。
「何でそんなにうまいの？（笑）」と確認された橋本は「フィギュアを集めることにすごいハマってしまって。人気がないといろいろ考えすぎて、家の中に人の形をしたものをたくさん置くようになったんです。自宅では人形たちが僕の方を見てくれています」と打ち明け、これに東野幸治は「かわいいやん、メロいやん（笑）！」と大喜びだった。
カンテレドーガ・TVerで見逃し配信を実施。
【写真】『マルコポロリ！』スター不在!?大阪よしもと決起集会の様子
今回は「スター不在!?大阪よしもと決起集会SP」と題し、隣人のほか、ドーナツ・ピーナツ（ピーナツ、ドーナツ）、ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）、黒帯（大西進 、てらうち）、cacao（高橋、浦田スターク、たっぺい）、例えば炎（タキノルイ、田上）、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）、フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）の8組が出演した。
隣人・橋本は「2024年の『キングオブコント』決勝にcacaoと一緒に大阪から2組行きました。その次の年、cacaoはなんばグランド花月で単独ライブをやって満席だったんです」「すごいやん！となって、それで僕らも単独やりました。300人のキャパのところで、来たのは180人でした。おかしいやん！なんでそんなことなんの？」と明かした。
一方、cacao・たっぺいは「橋本さんはクレーンゲームがめっちゃうまいんですよ（笑）。箱の難しいやつも1回動かしたら、“ココが重心やから。たっぺい、次はココや”って。そうしたら3手くらいで取ってしまうんです」と評価し、一同大爆笑。
「何でそんなにうまいの？（笑）」と確認された橋本は「フィギュアを集めることにすごいハマってしまって。人気がないといろいろ考えすぎて、家の中に人の形をしたものをたくさん置くようになったんです。自宅では人形たちが僕の方を見てくれています」と打ち明け、これに東野幸治は「かわいいやん、メロいやん（笑）！」と大喜びだった。
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