【カプセリウム ドラゴンクエスト】 7月 発売予定 価格：1回600円 バンダイは、カプセルトイ「カプセリウム ドラゴンクエスト」を7月に発売する。価格は1回600円。 カプセルがそのままテラリウムになった「カプセリウム」シリーズの新商品としてRPG「ドラゴンクエスト（ドラクエ）」のアイテムが新たに登場する。自然が広がるフィールドとスライムを組み合わせたも