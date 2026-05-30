伝統的なおせち料理の食材であるクワイの生産農家が、京都府内で激減している。青果卸の京都青果合同（京都市下京区）が取引する農家はかつて10軒以上あったが、この十数年で一気に減り、現在は2軒のみとなっている。昔から京都の正月料理には欠かせない存在とされてきたクワイに、何が起きているのだろうか。農家を訪ねた。【写真】生産農家が激減している“めでたい食材”大きな芽が特徴です京都市伏見区の竹田地域。住宅街の